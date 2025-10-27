Crypto Factor（CFR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01328524 24H最低價 $ 0.01413576 24H最高價 歷史最高 $ 0.0402748 最低價 $ 0.01107902 漲跌幅（1H） -0.39% 漲跌幅（1D） -2.05% 漲跌幅（7D） +6.19%

Crypto Factor（CFR）目前實時價格為 $0.0133683。過去 24 小時內，CFR 的交易價格在 $ 0.01328524 至 $ 0.01413576 之間波動，市場活躍度顯著。CFR 的歷史最高價為 $ 0.0402748，歷史最低價為 $ 0.01107902。

從短期表現來看，CFR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.39%，過去 24 小時內變動為 -2.05%，過去 7 天內累計變動為 +6.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crypto Factor（CFR）市場資訊

市值 $ 1.33M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.33M 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

Crypto Factor 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CFR 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.33M。