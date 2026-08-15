Cooper 今日價格

Cooper (COOPER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.45%。目前 COOPER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COOPER。

Cooper 目前市值在 $ 186,929 排名第 #-，流通供應量為 973.56M COOPER。過去 24 小時內，COOPER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COOPER 在過去一小時內波動了 +2.40%，過去7 天內波動了 +99.12%。過去一天，總交易量達到 $ 77.56K。

Cooper（COOPER）市場資訊

市值 $ 186.93K$ 186.93K $ 186.93K 成交量（24H） $ 77.56K$ 77.56K $ 77.56K 完全稀釋市值 $ 186.93K$ 186.93K $ 186.93K 流通量 973.56M 973.56M 973.56M 總供應量 973,559,127.0133202 973,559,127.0133202 973,559,127.0133202

Cooper 的目前市值為 $ 186.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 77.56K。COOPER 的流通量為 973.56M，總供應量是 973559127.0133202，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 186.93K。