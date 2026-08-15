Conbook 今日價格

Conbook (CONBOOK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 CONBOOK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CONBOOK。

Conbook 目前市值在 $ 19 790,83 排名第 #-，流通供應量為 100,00B CONBOOK。過去 24 小時內，CONBOOK 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CONBOOK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +8,76%。過去一天，總交易量達到 --。

Conbook（CONBOOK）市場資訊

市值 $ 19,79K$ 19,79K $ 19,79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19,79K$ 19,79K $ 19,79K 流通量 100,00B 100,00B 100,00B 總供應量 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Conbook 的目前市值為 $ 19,79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CONBOOK 的流通量為 100,00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19,79K。