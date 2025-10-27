Compound USDC（CUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02523289 $ 0.02523289 $ 0.02523289 24H最低價 $ 0.02529024 $ 0.02529024 $ 0.02529024 24H最高價 24H最低價 $ 0.02523289$ 0.02523289 $ 0.02523289 24H最高價 $ 0.02529024$ 0.02529024 $ 0.02529024 歷史最高 $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 最低價 $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） +0.00% 漲跌幅（7D） +0.07% 漲跌幅（7D） +0.07%

Compound USDC（CUSDC）目前實時價格為 $0.02525261。過去 24 小時內，CUSDC 的交易價格在 $ 0.02523289 至 $ 0.02529024 之間波動，市場活躍度顯著。CUSDC 的歷史最高價為 $ 0.220912，歷史最低價為 $ 0.00620705。

從短期表現來看，CUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 +0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Compound USDC（CUSDC）市場資訊

市值 $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M 流通量 1.26B 1.26B 1.26B 總供應量 1,261,119,650.858941 1,261,119,650.858941 1,261,119,650.858941

Compound USDC 的目前市值為 $ 31.85M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CUSDC 的流通量為 1.26B，總供應量是 1261119650.858941，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.85M。