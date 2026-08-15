Coldstar 今日價格

Coldstar (COLD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 58.12%。目前 COLD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COLD。

Coldstar 目前市值在 $ 62,999 排名第 #-，流通供應量為 822.57M COLD。過去 24 小時內，COLD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COLD 在過去一小時內波動了 -4.15%，過去7 天內波動了 +190.43%。過去一天，總交易量達到 --。

Coldstar（COLD）市場資訊

市值 $ 63.00K$ 63.00K $ 63.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 63.00K$ 63.00K $ 63.00K 流通量 822.57M 822.57M 822.57M 總供應量 999,970,696.748666 999,970,696.748666 999,970,696.748666

Coldstar 的目前市值為 $ 63.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COLD 的流通量為 822.57M，總供應量是 999970696.748666，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 63.00K。