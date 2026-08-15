Chog 今日價格

Chog (CHOG) 今日實時價格為 $ 0.00196945，過去 24 小時內變化了 14.36%。目前 CHOG 兌 USD 的匯率為 $ 0.00196945 每 CHOG。

Chog 目前市值在 $ 1,969,458 排名第 #-，流通供應量為 1.00B CHOG。過去 24 小時內，CHOG 的交易價格在 $ 0.00164941（低點）和 $ 0.0020348（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00549657，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHOG 在過去一小時內波動了 +0.40%，過去7 天內波動了 +123.80%。過去一天，總交易量達到 $ 27.74K。

Chog（CHOG）市場資訊

市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 成交量（24H） $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K 完全稀釋市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Chog 的目前市值為 $ 1.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.74K。CHOG 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.97M。