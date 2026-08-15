ChimpStrategy 今日價格

ChimpStrategy (CHMPSTR) 今日實時價格為 $ 0.00217017，過去 24 小時內變化了 0.55%。目前 CHMPSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00217017 每 CHMPSTR。

ChimpStrategy 目前市值在 $ 1,820,582 排名第 #-，流通供應量為 838.91M CHMPSTR。過去 24 小時內，CHMPSTR 的交易價格在 $ 0.00215996（低點）和 $ 0.0023097（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00693592，而歷史最低價為 $ 0.00151428。

短期表現方面，CHMPSTR 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -19.96%。過去一天，總交易量達到 $ 19.53。

ChimpStrategy（CHMPSTR）市場資訊

市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 成交量（24H） $ 19.53$ 19.53 $ 19.53 完全稀釋市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 838.91M 838.91M 838.91M 總供應量 838,913,724.5963483 838,913,724.5963483 838,913,724.5963483

ChimpStrategy 的目前市值為 $ 1.82M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.53。CHMPSTR 的流通量為 838.91M，總供應量是 838913724.5963483，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.82M。