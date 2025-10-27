Caesar（CAESAR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00983122 $ 0.01226898 24H最低價 $ 0.00983122 24H最高價 $ 0.01226898 歷史最高 $ 0.02986281 最低價 $ 0.00704573 漲跌幅（1H） -0.31% 漲跌幅（1D） -12.84% 漲跌幅（7D） -21.66%

Caesar（CAESAR）目前實時價格為 $0.00995547。過去 24 小時內，CAESAR 的交易價格在 $ 0.00983122 至 $ 0.01226898 之間波動，市場活躍度顯著。CAESAR 的歷史最高價為 $ 0.02986281，歷史最低價為 $ 0.00704573。

從短期表現來看，CAESAR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.31%，過去 24 小時內變動為 -12.84%，過去 7 天內累計變動為 -21.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Caesar（CAESAR）市場資訊

市值 $ 9.96M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 9.96M 流通量 1000.00M 總供應量 999,999,913.2851058

Caesar 的目前市值為 $ 9.96M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAESAR 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999913.2851058，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.96M。