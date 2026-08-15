BORT 今日價格

BORT (BORT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 BORT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BORT。

BORT 目前市值在 $ 414,209 排名第 #-，流通供應量為 974.00M BORT。過去 24 小時內，BORT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00394343，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BORT 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -6.07%。過去一天，總交易量達到 $ 28.54K。

BORT（BORT）市場資訊

市值 $ 414.21K$ 414.21K $ 414.21K 成交量（24H） $ 28.54K$ 28.54K $ 28.54K 完全稀釋市值 $ 425.27K$ 425.27K $ 425.27K 流通量 974.00M 974.00M 974.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BORT 的目前市值為 $ 414.21K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 28.54K。BORT 的流通量為 974.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 425.27K。