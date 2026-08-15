BLOCKLORDS 今日價格

BLOCKLORDS (LRDS) 今日實時價格為 $ 0.01689951，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 LRDS 兌 USD 的匯率為 $ 0.01689951 每 LRDS。

BLOCKLORDS 目前市值在 $ 918,674 排名第 #-，流通供應量為 54.36M LRDS。過去 24 小時內，LRDS 的交易價格在 $ 0.01659319（低點）和 $ 0.01715361（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.07，而歷史最低價為 $ 0.01571589。

短期表現方面，LRDS 在過去一小時內波動了 -0.43%，過去7 天內波動了 -6.38%。過去一天，總交易量達到 $ 4.79K。

BLOCKLORDS（LRDS）市場資訊

市值 $ 918.67K$ 918.67K $ 918.67K 成交量（24H） $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K 完全稀釋市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 流通量 54.36M 54.36M 54.36M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

BLOCKLORDS 的目前市值為 $ 918.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.79K。LRDS 的流通量為 54.36M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.69M。