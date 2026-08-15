Bitrock 今日價格

Bitrock (BROCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BROCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BROCK。

Bitrock 目前市值在 $ 15,396.0 排名第 #-，流通供應量為 100.00M BROCK。過去 24 小時內，BROCK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.314314，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BROCK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.12%。過去一天，總交易量達到 $ 58.94。

Bitrock（BROCK）市場資訊

市值 $ 15.40K$ 15.40K $ 15.40K 成交量（24H） $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 完全稀釋市值 $ 15.40K$ 15.40K $ 15.40K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bitrock 的目前市值為 $ 15.40K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.94。BROCK 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.40K。