Bitrecs（SN122）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.641525 24H最低價 $ 0.71088 24H最高價 歷史最高 $ 0.803673 最低價 $ 0.337554 漲跌幅（1H） -0.73% 漲跌幅（1D） -2.62% 漲跌幅（7D） -13.20%

Bitrecs（SN122）目前實時價格為 $0.650435。過去 24 小時內，SN122 的交易價格在 $ 0.641525 至 $ 0.71088 之間波動，市場活躍度顯著。SN122 的歷史最高價為 $ 0.803673，歷史最低價為 $ 0.337554。

從短期表現來看，SN122 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.73%，過去 24 小時內變動為 -2.62%，過去 7 天內累計變動為 -13.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitrecs（SN122）市場資訊

市值 $ 178.77K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 13.60M 流通量 276.05K 總供應量 21,000,000.0

Bitrecs 的目前市值為 $ 178.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN122 的流通量為 276.05K，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.60M。