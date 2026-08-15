BINDER 今日價格

BINDER (BINDER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BINDER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BINDER。

BINDER 目前市值在 $ 607,776 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M BINDER。過去 24 小時內，BINDER 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00617677，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BINDER 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.17%。過去一天，總交易量達到 $ 1.15。

BINDER（BINDER）市場資訊

市值 $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K 成交量（24H） $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 完全稀釋市值 $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

BINDER 的目前市值為 $ 607.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.15。BINDER 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997209.409216，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 607.78K。