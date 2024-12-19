bAlpha 圖標

bAlpha 價格 (BALPHA)

USD

bAlpha (BALPHA) 實時價格圖表

$12.56
$12.56$12.56
+1.10%(1D)

今天 bAlpha (BALPHA) 的價格

今天 bAlpha (BALPHA) 的實時價格爲 12.56 USD。目前其市值爲 $ 226.06K USD。BALPHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
bAlpha 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 67.15 USD
- bAlpha 當天價格變化爲 +1.18%
- 其循環供應量爲 18.00K USD

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bAlpha (BALPHA) 價格表現 USD

今天內，bAlpha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.146607
在過去30天內，bAlpha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2565945200
在過去60天內，bAlpha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.0160390800
在過去90天內，bAlpha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.146607+1.18%
30天$ -0.2565945200-2.04%
60天$ +3.0160390800+24.01%
90天$ 0--

bAlpha (BALPHA) 價格分析

bAlpha 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 12.38
$ 12.38$ 12.38

$ 12.62
$ 12.62$ 12.62

$ 42,136
$ 42,136$ 42,136

--

+1.18%

-11.24%

bAlpha (BALPHA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 226.06K
$ 226.06K$ 226.06K

$ 67.15
$ 67.15$ 67.15

18.00K
18.00K 18.00K

什麼是bAlpha (BALPHA)

bALPHA is the first data token of Big Data Protocol, and can be redeemed for access to the bALPHA collection.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

bAlpha (BALPHA) 資源

官網

大家還在問：關於 bAlpha (BALPHA) 的其他問題

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BALPHA 兌換爲當地貨幣

1 BALPHA 兌換 AUD
A$19.9704
1 BALPHA 兌換 GBP
9.9224
1 BALPHA 兌換 EUR
12.0576
1 BALPHA 兌換 USD
$12.56
1 BALPHA 兌換 MYR
RM56.52
1 BALPHA 兌換 TRY
440.856
1 BALPHA 兌換 JPY
¥1,974.1808
1 BALPHA 兌換 RUB
1,293.68
1 BALPHA 兌換 INR
1,068.7304
1 BALPHA 兌換 IDR
Rp205,901.6064
1 BALPHA 兌換 PHP
741.5424
1 BALPHA 兌換 EGP
￡E.639.5552
1 BALPHA 兌換 BRL
R$77.244
1 BALPHA 兌換 CAD
C$17.9608
1 BALPHA 兌換 BDT
1,501.0456
1 BALPHA 兌換 NGN
19,503.0424
1 BALPHA 兌換 UAH
527.2688
1 BALPHA 兌換 VES
Bs628
1 BALPHA 兌換 PKR
Rs3,495.5736
1 BALPHA 兌換 KZT
6,589.604
1 BALPHA 兌換 THB
฿434.0736
1 BALPHA 兌換 TWD
NT$409.9584
1 BALPHA 兌換 CHF
Fr11.1784
1 BALPHA 兌換 HKD
HK$97.5912
1 BALPHA 兌換 MAD
.د.م125.9768