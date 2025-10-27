Backroom（ROOM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00591857 24H最高價 $ 0.00856384 歷史最高 $ 0.02455824 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -2.28% 漲跌幅（1D） -1.75% 漲跌幅（7D） +232.33%

Backroom（ROOM）目前實時價格為 $0.00635311。過去 24 小時內，ROOM 的交易價格在 $ 0.00591857 至 $ 0.00856384 之間波動，市場活躍度顯著。ROOM 的歷史最高價為 $ 0.02455824，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ROOM 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.28%，過去 24 小時內變動為 -1.75%，過去 7 天內累計變動為 +232.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Backroom（ROOM）市場資訊

市值 $ 4.83M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.33M 流通量 764.00M 總供應量 1,000,000,000.0

Backroom 的目前市值為 $ 4.83M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROOM 的流通量為 764.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.33M。