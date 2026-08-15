Aura Network 今日價格

Aura Network (AURA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AURA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AURA。

Aura Network 目前市值在 $ 368,598 排名第 #-，流通供應量為 428.24M AURA。過去 24 小時內，AURA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.197293，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AURA 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 $ 11.09K。

Aura Network（AURA）市場資訊

市值 $ 368.60K$ 368.60K $ 368.60K 成交量（24H） $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K 完全稀釋市值 $ 860.72K$ 860.72K $ 860.72K 流通量 428.24M 428.24M 428.24M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aura Network 的目前市值為 $ 368.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.09K。AURA 的流通量為 428.24M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 860.72K。