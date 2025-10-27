ASK SPLAT（SPLAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00193697 24H最低價 $ 0.00203659 24H最高價 歷史最高 $ 0.02859411 最低價 $ 0.00178228 漲跌幅（1H） -0.48% 漲跌幅（1D） -0.85% 漲跌幅（7D） -37.70%

ASK SPLAT（SPLAT）目前實時價格為 $0.00194823。過去 24 小時內，SPLAT 的交易價格在 $ 0.00193697 至 $ 0.00203659 之間波動，市場活躍度顯著。SPLAT 的歷史最高價為 $ 0.02859411，歷史最低價為 $ 0.00178228。

從短期表現來看，SPLAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.48%，過去 24 小時內變動為 -0.85%，過去 7 天內累計變動為 -37.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ASK SPLAT（SPLAT）市場資訊

市值 $ 1.28M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.87M 流通量 656.70M 總供應量 956,696,300.3446976

ASK SPLAT 的目前市值為 $ 1.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPLAT 的流通量為 656.70M，總供應量是 956696300.3446976，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.87M。