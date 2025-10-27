Andromeda（ANDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00107693 $ 0.00107693 $ 0.00107693 24H最低價 $ 0.00121476 $ 0.00121476 $ 0.00121476 24H最高價 24H最低價 $ 0.00107693$ 0.00107693 $ 0.00107693 24H最高價 $ 0.00121476$ 0.00121476 $ 0.00121476 歷史最高 $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.28% 漲跌幅（1D） -3.64% 漲跌幅（7D） -13.92% 漲跌幅（7D） -13.92%

Andromeda（ANDR）目前實時價格為 $0.00107995。過去 24 小時內，ANDR 的交易價格在 $ 0.00107693 至 $ 0.00121476 之間波動，市場活躍度顯著。ANDR 的歷史最高價為 $ 1.85，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ANDR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 -3.64%，過去 7 天內累計變動為 -13.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Andromeda（ANDR）市場資訊

市值 $ 247.45K$ 247.45K $ 247.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 229.13M 229.13M 229.13M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Andromeda 的目前市值為 $ 247.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANDR 的流通量為 229.13M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.08M。