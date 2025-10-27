Altered State Machine（ASTO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00431614 24H最低價 $ 0.00439416 24H最高價 歷史最高 $ 0.890471 最低價 $ 0.00414492 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.38% 漲跌幅（7D） +2.44%

Altered State Machine（ASTO）目前實時價格為 $0.00434979。過去 24 小時內，ASTO 的交易價格在 $ 0.00431614 至 $ 0.00439416 之間波動，市場活躍度顯著。ASTO 的歷史最高價為 $ 0.890471，歷史最低價為 $ 0.00414492。

從短期表現來看，ASTO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.38%，過去 7 天內累計變動為 +2.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Altered State Machine（ASTO）市場資訊

市值 $ 3.57M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.37M 流通量 821.19M 總供應量 2,384,000,000.0

Altered State Machine 的目前市值為 $ 3.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASTO 的流通量為 821.19M，總供應量是 2384000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.37M。