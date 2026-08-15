Alphakek 今日價格

Alphakek (AIKEK) 今日實時價格為 $ 0.00211397，過去 24 小時內變化了 0.73%。目前 AIKEK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00211397 每 AIKEK。

Alphakek 目前市值在 $ 501,686 排名第 #-，流通供應量為 237.32M AIKEK。過去 24 小時內，AIKEK 的交易價格在 $ 0.00196486（低點）和 $ 0.00216277（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.059969，而歷史最低價為 $ 0.00158748。

短期表現方面，AIKEK 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -1.00%。過去一天，總交易量達到 $ 163.92。

Alphakek（AIKEK）市場資訊

市值 $ 501.69K$ 501.69K $ 501.69K 成交量（24H） $ 163.92$ 163.92 $ 163.92 完全稀釋市值 $ 501.69K$ 501.69K $ 501.69K 流通量 237.32M 237.32M 237.32M 總供應量 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

Alphakek 的目前市值為 $ 501.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 163.92。AIKEK 的流通量為 237.32M，總供應量是 237319317.29878262，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 501.69K。