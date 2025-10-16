VIRUS 目前實時價格為 0.014531 USD。跟蹤 VIRUS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 VIRUS 價格趨勢。VIRUS 目前實時價格為 0.014531 USD。跟蹤 VIRUS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 VIRUS 價格趨勢。

VIRUS 圖標

VIRUS實時價格 (VIRUS)

1 VIRUS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.014531
$0.014531$0.014531
+1.83%1D
USD
VIRUS (VIRUS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:25:09 (UTC+8)

VIRUS（VIRUS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.011637
$ 0.011637$ 0.011637
24H最低價
$ 0.014807
$ 0.014807$ 0.014807
24H最高價

$ 0.011637
$ 0.011637$ 0.011637

$ 0.014807
$ 0.014807$ 0.014807

--
----

--
----

-0.24%

+1.83%

+54.47%

+54.47%

VIRUS（VIRUS）目前實時價格為 $ 0.014531。過去 24 小時內，VIRUS 的交易價格在 $ 0.011637 至 $ 0.014807 之間波動，市場活躍度顯著。VIRUS 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，VIRUS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.24%，過去 24 小時內變動為 +1.83%，過去 7 天內累計變動為 +54.47%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VIRUS（VIRUS）市場資訊

--
----

$ 53.28K
$ 53.28K$ 53.28K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

VIRUS 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 53.28K。VIRUS 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

VIRUS（VIRUS）價格歷史 USD

跟蹤 VIRUS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00026114+1.83%
30天$ +0.009531+190.62%
60天$ +0.009531+190.62%
90天$ +0.009531+190.62%
VIRUS 今日價格變化

今天，VIRUS 記錄了 $ +0.00026114 (+1.83%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

VIRUS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.009531 (+190.62%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

VIRUS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VIRUS 的變化為 $ +0.009531 (+190.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

VIRUS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.009531 (+190.62%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 VIRUS（VIRUS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 VIRUS 價格歷史頁面

什麼是VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun 是 Pandemic Labs 的 SocialFi 遊戲工作室，首款遊戲 @infecteddotfun 48小時內吸引13萬用戶，展現出強大市場吸引力。

VIRUS在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 VIRUS 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 VIRUS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 VIRUS 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 VIRUS 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

VIRUS 價格預測 (USD)

VIRUS（VIRUS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 VIRUS（VIRUS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 VIRUS 的長期和短期價格預測。

現在就查看 VIRUS 價格預測

VIRUS（VIRUS）代幣經濟

了解 VIRUS（VIRUS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 VIRUS 代幣的完整經濟學

如何購買VIRUS (VIRUS)

正在尋找如何購買 VIRUS？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買VIRUS。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

VIRUS 兌換為當地貨幣

1 VIRUS（VIRUS）至 VND
382.383265
1 VIRUS（VIRUS）至 AUD
A$0.02208712
1 VIRUS（VIRUS）至 GBP
0.01075294
1 VIRUS（VIRUS）至 EUR
0.01235135
1 VIRUS（VIRUS）至 USD
$0.014531
1 VIRUS（VIRUS）至 MYR
RM0.0610302
1 VIRUS（VIRUS）至 TRY
0.60899421
1 VIRUS（VIRUS）至 JPY
¥2.208712
1 VIRUS（VIRUS）至 ARS
ARS$21.68795343
1 VIRUS（VIRUS）至 RUB
1.15158175
1 VIRUS（VIRUS）至 INR
1.28192482
1 VIRUS（VIRUS）至 IDR
Rp242.18323646
1 VIRUS（VIRUS）至 PHP
0.85485873
1 VIRUS（VIRUS）至 EGP
￡E.0.68935064
1 VIRUS（VIRUS）至 BRL
R$0.07788616
1 VIRUS（VIRUS）至 CAD
C$0.02019809
1 VIRUS（VIRUS）至 BDT
1.77786785
1 VIRUS（VIRUS）至 NGN
21.18212932
1 VIRUS（VIRUS）至 COP
$56.32157476
1 VIRUS（VIRUS）至 ZAR
R.0.2499332
1 VIRUS（VIRUS）至 UAH
0.61015669
1 VIRUS（VIRUS）至 TZS
T.Sh.35.87892803
1 VIRUS（VIRUS）至 VES
Bs3.080572
1 VIRUS（VIRUS）至 CLP
$13.644609
1 VIRUS（VIRUS）至 PKR
Rs4.11052928
1 VIRUS（VIRUS）至 KZT
7.81230153
1 VIRUS（VIRUS）至 THB
฿0.47472777
1 VIRUS（VIRUS）至 TWD
NT$0.44581108
1 VIRUS（VIRUS）至 AED
د.إ0.05332877
1 VIRUS（VIRUS）至 CHF
Fr0.01147949
1 VIRUS（VIRUS）至 HKD
HK$0.11276056
1 VIRUS（VIRUS）至 AMD
֏5.55040607
1 VIRUS（VIRUS）至 MAD
.د.م0.13383051
1 VIRUS（VIRUS）至 MXN
$0.26722509
1 VIRUS（VIRUS）至 SAR
ريال0.05449125
1 VIRUS（VIRUS）至 ETB
Br2.22106335
1 VIRUS（VIRUS）至 KES
KSh1.87725989
1 VIRUS（VIRUS）至 JOD
د.أ0.010302479
1 VIRUS（VIRUS）至 PLN
0.05274753
1 VIRUS（VIRUS）至 RON
лв0.06335516
1 VIRUS（VIRUS）至 SEK
kr0.13601016
1 VIRUS（VIRUS）至 BGN
лв0.02441208
1 VIRUS（VIRUS）至 HUF
Ft4.85655082
1 VIRUS（VIRUS）至 CZK
0.30326197
1 VIRUS（VIRUS）至 KWD
د.ك0.004446486
1 VIRUS（VIRUS）至 ILS
0.04737106
1 VIRUS（VIRUS）至 BOB
Bs0.10011859
1 VIRUS（VIRUS）至 AZN
0.0247027
1 VIRUS（VIRUS）至 TJS
SM0.13528361
1 VIRUS（VIRUS）至 GEL
0.03937901
1 VIRUS（VIRUS）至 AOA
Kz13.24602367
1 VIRUS（VIRUS）至 BHD
.د.ب0.005478187
1 VIRUS（VIRUS）至 BMD
$0.014531
1 VIRUS（VIRUS）至 DKK
kr0.09314371
1 VIRUS（VIRUS）至 HNL
L0.38114813
1 VIRUS（VIRUS）至 MUR
0.66086988
1 VIRUS（VIRUS）至 NAD
$0.25167692
1 VIRUS（VIRUS）至 NOK
kr0.14516469
1 VIRUS（VIRUS）至 NZD
$0.02513863
1 VIRUS（VIRUS）至 PAB
B/.0.014531
1 VIRUS（VIRUS）至 PGK
K0.06190206
1 VIRUS（VIRUS）至 QAR
ر.ق0.05289284
1 VIRUS（VIRUS）至 RSD
дин.1.46225453
1 VIRUS（VIRUS）至 UZS
soʻm175.07224889
1 VIRUS（VIRUS）至 ALL
L1.20738079
1 VIRUS（VIRUS）至 ANG
ƒ0.02601049
1 VIRUS（VIRUS）至 AWG
ƒ0.02601049
1 VIRUS（VIRUS）至 BBD
$0.029062
1 VIRUS（VIRUS）至 BAM
KM0.02441208
1 VIRUS（VIRUS）至 BIF
Fr42.735671
1 VIRUS（VIRUS）至 BND
$0.01874499
1 VIRUS（VIRUS）至 BSD
$0.014531
1 VIRUS（VIRUS）至 JMD
$2.32670372
1 VIRUS（VIRUS）至 KHR
58.35736786
1 VIRUS（VIRUS）至 KMF
Fr6.161144
1 VIRUS（VIRUS）至 LAK
315.89129803
1 VIRUS（VIRUS）至 LKR
රු4.40594451
1 VIRUS（VIRUS）至 MDL
L0.24760824
1 VIRUS（VIRUS）至 MGA
Ar65.4548895
1 VIRUS（VIRUS）至 MOP
P0.11610269
1 VIRUS（VIRUS）至 MVR
0.2223243
1 VIRUS（VIRUS）至 MWK
MK25.1400831
1 VIRUS（VIRUS）至 MZN
MT0.9285309
1 VIRUS（VIRUS）至 NPR
रु2.03710089
1 VIRUS（VIRUS）至 PYG
102.327302
1 VIRUS（VIRUS）至 RWF
Fr21.055419
1 VIRUS（VIRUS）至 SBD
$0.11973544
1 VIRUS（VIRUS）至 SCR
0.20139966
1 VIRUS（VIRUS）至 SRD
$0.57731663
1 VIRUS（VIRUS）至 SVC
$0.12685563
1 VIRUS（VIRUS）至 SZL
L0.25167692
1 VIRUS（VIRUS）至 TMT
m0.05100381
1 VIRUS（VIRUS）至 TND
د.ت0.042633954
1 VIRUS（VIRUS）至 TTD
$0.09837487
1 VIRUS（VIRUS）至 UGX
Sh50.451632
1 VIRUS（VIRUS）至 XAF
Fr8.180953
1 VIRUS（VIRUS）至 XCD
$0.0392337
1 VIRUS（VIRUS）至 XOF
Fr8.180953
1 VIRUS（VIRUS）至 XPF
Fr1.482162
1 VIRUS（VIRUS）至 BWP
P0.20706675
1 VIRUS（VIRUS）至 BZD
$0.029062
1 VIRUS（VIRUS）至 CVE
$1.37768411
1 VIRUS（VIRUS）至 DJF
Fr2.571987
1 VIRUS（VIRUS）至 DOP
$0.92954807
1 VIRUS（VIRUS）至 DZD
د.ج1.88873938
1 VIRUS（VIRUS）至 FJD
$0.03327599
1 VIRUS（VIRUS）至 GNF
Fr126.347045
1 VIRUS（VIRUS）至 GTQ
Q0.11101684
1 VIRUS（VIRUS）至 GYD
$3.03538059
1 VIRUS（VIRUS）至 ISK
kr1.772782

要更深入地瞭解 VIRUS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於VIRUS的其他問題

VIRUS（VIRUS）今日價格是多少？
VIRUS 實時價格為 0.014531 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 VIRUS 兌 USD 的價格是多少？
目前 VIRUS 兌 USD 的價格為 $ 0.014531。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
VIRUS 的市值是多少？
VIRUS 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
VIRUS 的流通供應量是多少？
VIRUS 的流通供應量為 -- USD
VIRUS 的歷史最高價（ATH）是多少？
VIRUS 的歷史最高價是 -- USD
VIRUS 的歷史最低價（ATL）是多少？
VIRUS 的歷史最低價是 -- USD
VIRUS 的交易量是多少？
VIRUS 的 24 小時實時交易量為 $ 53.28K USD
VIRUS 今年會漲嗎？
VIRUS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 VIRUS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:25:09 (UTC+8)

VIRUS（VIRUS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

VIRUS 兌 USD 計算器

1 VIRUS = 0.014531 USD

