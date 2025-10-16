XYZ.Trades 目前實時價格為 0.0000094 USD。跟蹤 TRADER 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TRADER 價格趨勢。XYZ.Trades 目前實時價格為 0.0000094 USD。跟蹤 TRADER 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TRADER 價格趨勢。

XYZ.Trades 圖標

XYZ.Trades實時價格 (TRADER)

1 TRADER 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000094
+18.98%1D
USD
XYZ.Trades (TRADER) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:18 (UTC+8)

XYZ.Trades（TRADER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000058
24H最低價
$ 0.0000346
24H最高價

$ 0.0000058
$ 0.0000346
--
--
0.00%

+18.98%

-73.15%

-73.15%

XYZ.Trades（TRADER）目前實時價格為 $ 0.0000094。過去 24 小時內，TRADER 的交易價格在 $ 0.0000058$ 0.0000346 之間波動，市場活躍度顯著。TRADER 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，TRADER 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +18.98%，過去 7 天內累計變動為 -73.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XYZ.Trades（TRADER）市場資訊

--
$ 1.88K
$ 9.40K
--
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN

XYZ.Trades 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.88K。TRADER 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.40K

XYZ.Trades（TRADER）價格歷史 USD

跟蹤 XYZ.Trades 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000015+18.98%
30天$ -0.0001155-92.48%
60天$ -0.0009166-98.99%
90天$ -0.0009906-99.06%
XYZ.Trades 今日價格變化

今天，TRADER 記錄了 $ +0.0000015 (+18.98%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

XYZ.Trades 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0001155 (-92.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

XYZ.Trades 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TRADER 的變化為 $ -0.0009166 (-98.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

XYZ.Trades 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0009906 (-99.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 XYZ.Trades（TRADER）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 XYZ.Trades 價格歷史頁面

什麼是XYZ.Trades (TRADER)

AgentXYZ 正在透過首個針對散戶和專業交易者的 AI 原生終端重新定義交易體驗。它擁有 28 位專業代理，提供涵蓋技術分析、鏈上數據、社交情緒和市場基本面的即時洞察。

XYZ.Trades在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 XYZ.Trades 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TRADER 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 XYZ.Trades 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 XYZ.Trades 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

XYZ.Trades 價格預測 (USD)

XYZ.Trades（TRADER）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 XYZ.Trades（TRADER）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 XYZ.Trades 的長期和短期價格預測。

現在就查看 XYZ.Trades 價格預測

XYZ.Trades（TRADER）代幣經濟

了解 XYZ.Trades（TRADER）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TRADER 代幣的完整經濟學

如何購買XYZ.Trades (TRADER)

正在尋找如何購買 XYZ.Trades？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買XYZ.Trades。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TRADER 兌換為當地貨幣

1 XYZ.Trades（TRADER）至 VND
0.247361
1 XYZ.Trades（TRADER）至 AUD
A$0.000014288
1 XYZ.Trades（TRADER）至 GBP
0.000006956
1 XYZ.Trades（TRADER）至 EUR
0.00000799
1 XYZ.Trades（TRADER）至 USD
$0.0000094
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MYR
RM0.00003948
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TRY
0.000393954
1 XYZ.Trades（TRADER）至 JPY
¥0.0014288
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ARS
ARS$0.014029782
1 XYZ.Trades（TRADER）至 RUB
0.00074495
1 XYZ.Trades（TRADER）至 INR
0.000829268
1 XYZ.Trades（TRADER）至 IDR
Rp0.156666604
1 XYZ.Trades（TRADER）至 PHP
0.000553002
1 XYZ.Trades（TRADER）至 EGP
￡E.0.000445936
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BRL
R$0.000050384
1 XYZ.Trades（TRADER）至 CAD
C$0.000013066
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BDT
0.00115009
1 XYZ.Trades（TRADER）至 NGN
0.013702568
1 XYZ.Trades（TRADER）至 COP
$0.036434024
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ZAR
R.0.00016168
1 XYZ.Trades（TRADER）至 UAH
0.000394706
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TZS
T.Sh.0.023209822
1 XYZ.Trades（TRADER）至 VES
Bs0.0019928
1 XYZ.Trades（TRADER）至 CLP
$0.0088266
1 XYZ.Trades（TRADER）至 PKR
Rs0.002659072
1 XYZ.Trades（TRADER）至 KZT
0.005053722
1 XYZ.Trades（TRADER）至 THB
฿0.000307098
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TWD
NT$0.000288392
1 XYZ.Trades（TRADER）至 AED
د.إ0.000034498
1 XYZ.Trades（TRADER）至 CHF
Fr0.000007426
1 XYZ.Trades（TRADER）至 HKD
HK$0.000072944
1 XYZ.Trades（TRADER）至 AMD
֏0.003590518
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MAD
.د.م0.000086574
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MXN
$0.000172866
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SAR
ريال0.00003525
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ETB
Br0.00143679
1 XYZ.Trades（TRADER）至 KES
KSh0.001214386
1 XYZ.Trades（TRADER）至 JOD
د.أ0.0000066646
1 XYZ.Trades（TRADER）至 PLN
0.000034122
1 XYZ.Trades（TRADER）至 RON
лв0.000040984
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SEK
kr0.000087984
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BGN
лв0.000015792
1 XYZ.Trades（TRADER）至 HUF
Ft0.003141668
1 XYZ.Trades（TRADER）至 CZK
0.000196178
1 XYZ.Trades（TRADER）至 KWD
د.ك0.0000028764
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ILS
0.000030644
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BOB
Bs0.000064766
1 XYZ.Trades（TRADER）至 AZN
0.00001598
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TJS
SM0.000087514
1 XYZ.Trades（TRADER）至 GEL
0.000025474
1 XYZ.Trades（TRADER）至 AOA
Kz0.008568758
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BHD
.د.ب0.0000035438
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BMD
$0.0000094
1 XYZ.Trades（TRADER）至 DKK
kr0.000060254
1 XYZ.Trades（TRADER）至 HNL
L0.000246562
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MUR
0.000427512
1 XYZ.Trades（TRADER）至 NAD
$0.000162808
1 XYZ.Trades（TRADER）至 NOK
kr0.000093906
1 XYZ.Trades（TRADER）至 NZD
$0.000016262
1 XYZ.Trades（TRADER）至 PAB
B/.0.0000094
1 XYZ.Trades（TRADER）至 PGK
K0.000040044
1 XYZ.Trades（TRADER）至 QAR
ر.ق0.000034216
1 XYZ.Trades（TRADER）至 RSD
дин.0.000945922
1 XYZ.Trades（TRADER）至 UZS
soʻm0.113252986
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ALL
L0.000781046
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ANG
ƒ0.000016826
1 XYZ.Trades（TRADER）至 AWG
ƒ0.000016826
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BBD
$0.0000188
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BAM
KM0.000015792
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BIF
Fr0.0276454
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BND
$0.000012126
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BSD
$0.0000094
1 XYZ.Trades（TRADER）至 JMD
$0.001505128
1 XYZ.Trades（TRADER）至 KHR
0.037750964
1 XYZ.Trades（TRADER）至 KMF
Fr0.0039856
1 XYZ.Trades（TRADER）至 LAK
0.204347822
1 XYZ.Trades（TRADER）至 LKR
රු0.002850174
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MDL
L0.000160176
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MGA
Ar0.0423423
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MOP
P0.000075106
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MVR
0.00014382
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MWK
MK0.01626294
1 XYZ.Trades（TRADER）至 MZN
MT0.00060066
1 XYZ.Trades（TRADER）至 NPR
रु0.001317786
1 XYZ.Trades（TRADER）至 PYG
0.0661948
1 XYZ.Trades（TRADER）至 RWF
Fr0.0136206
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SBD
$0.000077456
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SCR
0.000130284
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SRD
$0.000373462
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SVC
$0.000082062
1 XYZ.Trades（TRADER）至 SZL
L0.000162808
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TMT
m0.000032994
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TND
د.ت0.0000275796
1 XYZ.Trades（TRADER）至 TTD
$0.000063638
1 XYZ.Trades（TRADER）至 UGX
Sh0.0326368
1 XYZ.Trades（TRADER）至 XAF
Fr0.0052922
1 XYZ.Trades（TRADER）至 XCD
$0.00002538
1 XYZ.Trades（TRADER）至 XOF
Fr0.0052922
1 XYZ.Trades（TRADER）至 XPF
Fr0.0009588
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BWP
P0.00013395
1 XYZ.Trades（TRADER）至 BZD
$0.0000188
1 XYZ.Trades（TRADER）至 CVE
$0.000891214
1 XYZ.Trades（TRADER）至 DJF
Fr0.0016638
1 XYZ.Trades（TRADER）至 DOP
$0.000601318
1 XYZ.Trades（TRADER）至 DZD
د.ج0.001221812
1 XYZ.Trades（TRADER）至 FJD
$0.000021526
1 XYZ.Trades（TRADER）至 GNF
Fr0.081733
1 XYZ.Trades（TRADER）至 GTQ
Q0.000071816
1 XYZ.Trades（TRADER）至 GYD
$0.001963566
1 XYZ.Trades（TRADER）至 ISK
kr0.0011468

XYZ.Trades資源

要更深入地瞭解 XYZ.Trades，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方XYZ.Trades網站
區塊查詢

人們還問：關於XYZ.Trades的其他問題

XYZ.Trades（TRADER）今日價格是多少？
TRADER 實時價格為 0.0000094 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TRADER 兌 USD 的價格是多少？
目前 TRADER 兌 USD 的價格為 $ 0.0000094。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
XYZ.Trades 的市值是多少？
TRADER 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TRADER 的流通供應量是多少？
TRADER 的流通供應量為 -- USD
TRADER 的歷史最高價（ATH）是多少？
TRADER 的歷史最高價是 -- USD
TRADER 的歷史最低價（ATL）是多少？
TRADER 的歷史最低價是 -- USD
TRADER 的交易量是多少？
TRADER 的 24 小時實時交易量為 $ 1.88K USD
TRADER 今年會漲嗎？
TRADER 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TRADER 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:18 (UTC+8)

XYZ.Trades（TRADER）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TRADER 兌 USD 計算器

數量

TRADER
TRADER
USD
USD

1 TRADER = 0.0000094 USD

交易 TRADER

TRADER/USDT
$0.0000094
+18.98%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

