Summit 憑藉其突破性的「Unite-to-Earn」機制，正在革新 meme 代幣領域，這得益於其極其活躍且充滿熱情的社區。 Summit 已質押總供應量的 99%，為社區驅動的質押和可持續的 meme 代幣經濟樹立了全新標桿，重新定義了 meme 代幣世界的可能性。