ShareX 今日價格

ShareX (SHARE) 今日實時價格為 NT$ 0.3406，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SHARE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3406 每 SHARE。

ShareX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SHARE。過去 24 小時內，SHARE 的交易價格在 NT$ 0.3369（低點）和 NT$ 0.3458（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SHARE 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -2.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.54K。

ShareX（SHARE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 68.54KNT$ 68.54K NT$ 68.54K 完全稀釋市值 NT$ 34.06MNT$ 34.06M NT$ 34.06M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 BSC

ShareX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.54K。SHARE 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 34.06M。