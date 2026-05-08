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monke 目前實時價格為 0 USD。MONKE 市值為 -- USD。追蹤台灣的 MONKE 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！monke 目前實時價格為 0 USD。MONKE 市值為 -- USD。追蹤台灣的 MONKE 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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monke 價格 (MONKE)

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1 MONKE 兌換為 USD 的實時價格：

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$0.00019991$0.00019991
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monke (MONKE) 實時價格圖表
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monke 今日價格

monke (MONKE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 --%。目前 MONKE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MONKE。

monke 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MONKE。過去 24 小時內，MONKE 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，MONKE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --

monke（MONKE）市場資訊

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monke 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。MONKE 的流通量為 --，總供應量是 ，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

monke 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
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24H最低價
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24H最高價

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monke（MONKE）價格歷史 USD

今天內，monke 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --
在過去30天內，monke 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --
在過去60天內，monke 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --
在過去90天內，monke 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日----
30天----
60天----
90天----

monke 的價格預測

monke（MONKE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MONKE 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
monke (MONKE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，monke 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 monke 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 monke 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MONKE 2026–2027 年價格的預測。

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關於 monke

monke 的當前價格是多少？

monke（MONKE）的即時價格為 NT$0.0060159508050233088000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

monke 在市場上的定位如何？

monke 目前位居市場排名第 #4840，其市值達 NT$6314140.09247037408000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

MONKE 的流通供應量是多少？

MONKE 的流通供應量為 999615522.947986 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

monke 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，monke 的交易價格在 NT$0.005430193789741056000（24 小時低點）與 NT$0.0067047809431663872000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

monke 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

monke 曾達到歷史最高價 NT$0.2456930146836739392000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$0.0027550063052465184000。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 MONKE 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 monke 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 -10.25% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。

人們還問：關於monke的其他問題

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monke（MONKE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
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