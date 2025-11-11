Mitosis 是一種 DeFi 協議，它將用戶存款轉換為 Mitosis 鏈上的原生資產，從而將流動性不足的流動性頭寸轉化為可編程、可組合的構建模組。這些原生資產隨後可透過 Matrix（精選活動）或 EOL（集體治理驅動的分配）投入創造收益的機會。該協議透過聚合個人存款，提供集體議價能力，以獲得先前只有大型參與者才能獲得的優質收益，從而解決了 DeFi 的流動性低效問題。同時，該協議允許頭寸代幣（miAssets/maAssets）進行交易、用作抵押品或組合成複雜的金融工具。透過其三代幣系統（MITO、gMITO、LMITO）和治理機制，Mitosis 創造了可持續的激勵機制，使獲取優質收益的途徑民主化，並實現了此前去中心化金融中無法實現的高級金融工程能力。