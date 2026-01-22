頁面數據最近更新時間：2026-01-22 21:50:44 (UTC+8)
Mia Ko 今日價格
Mia Ko (MIA) 今日實時價格為 $ 0.003676，過去 24 小時內變化了 7.45%。目前 MIA 兌 USD 的匯率為 $ 0.003676 每 MIA。
Mia Ko 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MIA。過去 24 小時內，MIA 的交易價格在 $ 0.002649（低點）和 $ 0.003897（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，MIA 在過去一小時內波動了 +14.87%，過去7 天內波動了 +13.87%。過去一天，總交易量達到 $ 54.39K。
Mia Ko（MIA）市場資訊
Mia Ko 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.39K。MIA 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。
Mia Ko 價格歷史 USD
24 小時價格變化區間：
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
24H最低價
$ 0.003897
$ 0.003897$ 0.003897
24H最高價
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
$ 0.003897
$ 0.003897$ 0.003897
Mia Ko（MIA）價格歷史 USD
跟蹤 Mia Ko 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00025487
|+7.45%
|30天
|$ +0.002676
|+267.60%
|60天
|$ +0.002676
|+267.60%
|90天
|$ +0.002676
|+267.60%
Mia Ko 今日價格變化
今天，MIA 記錄了 $ +0.00025487 (+7.45%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Mia Ko 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.002676 (+267.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Mia Ko 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，MIA 的變化為 $ +0.002676 (+267.60%)，從而更廣泛地了解其表現。
Mia Ko 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.002676 (+267.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Mia Ko（MIA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Mia Ko 價格歷史頁面
人工智慧驅動的洞察，分析 Mia Ko 的最新價格走勢、交易量趨勢和市場情緒指標，提供實時更新，以識別交易機會並支持明智的決策。
哪些因素影響 Mia Ko 的價格？
MIA代幣價格受到幾個關鍵因素的影響：
市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心會顯著影響MIA的價格走勢。
供需關係：代幣流通量、交易量以及持有者的行為會直接影響價格動態。
項目發展：更新資訊、合作夥伴關係、路線圖進展及技術改進都會推動投資者的興趣。
監管消息：政府政策與加密貨幣市場的監管變化會造成價格波動。
社群活動：社群媒體參與度、社群成長及採用率會影響市場對該項目的看法。
交易所上市：新交易所的合作關係會提升可訪問性並增加交易量。
宏觀因素：全球經濟狀況、通膨以及機構投資趨勢都會影響更廣泛的加密貨幣市場。
為什麼人們想知道 Mia Ko 今天的價格？
人們想了解 Mia Ko（MIA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估投資機會，以及在波動性強烈的加密貨幣市場中管理風險敞口。
Mia Ko 的價格預測
Mia Ko（MIA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MIA 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%。Mia Ko (MIA) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Mia Ko 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Mia Ko 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Mia Ko 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 MIA 2026–2027 年價格的預測。
如何購買和投資 Mia Ko
準備好開始使用 Mia Ko 了嗎？在 MEXC 購買 MIA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Mia Ko 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Mia Ko (MIA) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Mia Ko 將立即存入您的錢包。
Mia Ko 能做什麼？
擁有 Mia Ko 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Mia Ko (MIA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Mia Ko (MIA)
Mia 是一個基於 xAI API 建構的情感型 AI 虛擬主播（VTuber），以具有人格與情感的「米婭」形象為核心敘事，結合記憶與語音互動傳播，整體定位為借 AI 擬人化熱點擴散的 Meme 代幣。
Mia Ko資源
要更深入地瞭解 Mia Ko，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Mia Ko的其他問題
如果 Mia Ko 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Mia Ko 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Mia Ko 今日價格為 $ 0.003676。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Mia Ko 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 MIA 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Mia Ko 的交易量為 --。
MIA 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Mia Ko 價格，請造訪 MIA 價格頁面了解更多資訊。
MIA 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
89,640
-0.71%
ETH
2,970.42
-1.07%
SOL
129.56
-0.68%
XMR
499.25
-3.39%
RIVER
49.7499
+8.10%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 MIA/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Mia Ko 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Mia Ko 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Mia Ko (MIA) 的價格預測，了解更深入的分析。
