HOPR Token 今日價格

HOPR Token (HOPR) 今日實時價格為 NT$ 0.01103，過去 24 小時內變化了 4.58%。目前 HOPR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01103 每 HOPR。

HOPR Token 目前市值在 NT$ 3.76M 排名第 #1124，流通供應量為 341.17M HOPR。過去 24 小時內，HOPR 的交易價格在 NT$ 0.01102（低點）和 NT$ 0.0116（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 31.0666866909，而歷史最低價為 NT$ 0.5034021493265101498。

短期表現方面，HOPR 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 -5.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.05K。

HOPR Token（HOPR）市場資訊

排名 No.1124 市值 NT$ 3.76MNT$ 3.76M NT$ 3.76M 成交量（24H） NT$ 56.05KNT$ 56.05K NT$ 56.05K 完全稀釋市值 NT$ 11.03MNT$ 11.03M NT$ 11.03M 流通量 341.17M 341.17M 341.17M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 394,545,361 394,545,361 394,545,361 流通率 34.11% 所屬公鏈 ETH

HOPR Token 的目前市值為 NT$ 3.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.05K。HOPR 的流通量為 341.17M，總供應量是 394545361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.03M。