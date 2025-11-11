DMCC 是一個由區塊鏈賦能的音樂生態系統，創作者可以使用 DAIM 創作 AI 生成的音樂，透過 MyTube 等平台進行分發，並直接與粉絲互動，粉絲可以透過發送 DMCC 代幣來支持藝術家。它為音樂製作、分享和獎勵建構了一個去中心化的、由創作者驅動的經濟體系。