Divi 是什麼？

Divi 是一個環保的區塊鏈專案，以兩個核心原則為中心：自我保管與簡便性。它旨在簡化區塊鏈技術，同時維持自我保管的解決方案，讓用戶能夠獲得具競爭力的回報率。Divi 透過在多元化的個人節點網絡中採用權益證明共識機制，提供了一個可擴展的金融科技解決方案，專為全球採用而設計。

Divi 的獨特性是什麼？

Divi 的獨特之處在於其創新且正在申請專利的以使用者體驗為導向的手機錢包——DiviWallet，這款錢包完全由用戶自行保管。它具備人類可讀的地址、非託管的權益質押倉庫、彩票區塊、一鍵部署手機主節點的功能，以及近300種加密資產的應用內交換功能。這些特色使它極為易用且親民，即使是非技術背景的用戶也能輕鬆上手。

Divi 的歷史是怎樣的？

自實現了原始白皮書所列明的目標後，Divi 在2022年9月發布了更新版的路線圖。這份路線圖包括垂直整合的解決方案，讓企業能夠將自我保管錢包融入自身的生態系統。此外，路線圖還強調了一個穩健的DeFi協議、NFT流動性供給協議，以及一套適用於企業的忠誠度框架。另外，LightningWorks計劃將使$DIVI能在互動漫畫、NFT及Web 3.0遊戲中使用，同時持續推進幣種的整合。

Divi 的未來發展方向是什麼？

Divi 的未來將推出更新版的路線圖，其中包括垂直整合的解決方案、DeFi協議、NFT流動性供給，以及一套忠誠度框架。LightningWorks計劃將把$DIVI引入互動媒體和遊戲領域。此外，幣種的持續整合也將繼續進行。

Divi 可用於哪些方面？

Divi 可用於自我保管錢包解決方案、權益質押、部署主節點，以及在各種加密資產之間進行交換。它的DeFi協議、NFT功能和忠誠度框架也使其適合企業和個人，幫助他們將區塊鏈技術整合到自身業務中，並參與Web 3.0活動。

Divi 的當前價格是多少？

Divi（DIVI）的即時價格為 NT$0.032207208420750048000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

Divi 在市場上的定位如何？

Divi 目前位居市場排名第 #1720，其市值達 NT$149534055.75919206816000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

DIVI 的流通供應量是多少？

DIVI 的流通供應量為 4642897336.011239 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

Divi 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，Divi 的交易價格在 NT$0.0247887718007027616000（24 小時低點）與 NT$0.0329940837245412288000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

Divi 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

Divi 曾達到歷史最高價 NT$5.76213323997852576000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$0.0109656604336235040000。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 DIVI 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 Divi 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 29.91% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS) 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。