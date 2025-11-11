Contentos 是一個去中心化的全球內容生態系，透過區塊鏈技術徹底革新內容的創作、驗證與分發方式。其核心產品為 COS.TV，一個與 Contentos 主網無縫整合的 Web3 影音平台。COS.TV 擁有全球超過 100 萬的每月活躍用戶，賦能內容創作者將影片鑄造成 NFT、獲得獎勵，並能直接與忠實粉絲互動。