Clippy 今日價格

Clippy (CLIPPY) 今日實時價格為 $ 0.001321，過去 24 小時內變化了 164.20%。目前 CLIPPY 兌 USD 的匯率為 $ 0.001321 每 CLIPPY。

Clippy 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3786，流通供應量為 0.00 CLIPPY。過去 24 小時內，CLIPPY 的交易價格在 $ 0.0005（低點）和 $ 0.001793（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.002493578943262639，而歷史最低價為 $ 0.00005534295151714。

短期表現方面，CLIPPY 在過去一小時內波動了 +5.09%，過去7 天內波動了 +164.20%。過去一天，總交易量達到 $ 24.20K。

Clippy（CLIPPY）市場資訊

排名 No.3786 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 24.20K$ 24.20K $ 24.20K 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 999,999,890 999,999,890 999,999,890 總供應量 999,999,890 999,999,890 999,999,890 流通率 0.00% 所屬公鏈 SOL

