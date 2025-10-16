Whalebit 目前實時價格為 1.787 USD。跟蹤 CES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CES 價格趨勢。Whalebit 目前實時價格為 1.787 USD。跟蹤 CES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CES 價格趨勢。

Whalebit實時價格 (CES)

1 CES 兌換為 USD 的實時價格：

$1.787
$1.787
+0.61%1D
USD
Whalebit (CES) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:31:05 (UTC+8)

Whalebit（CES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.771
$ 1.771
24H最低價
$ 1.8
$ 1.8
24H最高價

$ 1.771
$ 1.771

$ 1.8
$ 1.8

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472

+0.05%

+0.61%

-14.75%

-14.75%

Whalebit（CES）目前實時價格為 $ 1.787。過去 24 小時內，CES 的交易價格在 $ 1.771$ 1.8 之間波動，市場活躍度顯著。CES 的歷史最高價為 $ 11.68679398493145，歷史最低價為 $ 0.08422316231675472

從短期表現來看，CES 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.61%，過去 7 天內累計變動為 -14.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Whalebit（CES）市場資訊

No.3869

$ 0.00
$ 0.00

$ 181.58K
$ 181.58K

$ 754.79M
$ 754.79M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Whalebit 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 181.58K。CES 的流通量為 0.00，總供應量是 422375579.421211，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 754.79M

Whalebit（CES）價格歷史 USD

跟蹤 Whalebit 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01083+0.61%
30天$ -0.713-28.52%
60天$ -0.713-28.52%
90天$ -0.713-28.52%
Whalebit 今日價格變化

今天，CES 記錄了 $ +0.01083 (+0.61%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Whalebit 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.713 (-28.52%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Whalebit 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CES 的變化為 $ -0.713 (-28.52%)，從而更廣泛地了解其表現。

Whalebit 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.713 (-28.52%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Whalebit（CES）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Whalebit 價格歷史頁面

什麼是Whalebit (CES)

Meta Whale 是一個結合了遊戲、賺錢和虛擬實境的生態系統，為用戶提供在其元宇宙中玩耍、賺錢和成長的機會。

Whalebit在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Whalebit 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CES 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Whalebit 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Whalebit 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Whalebit 價格預測 (USD)

Whalebit（CES）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Whalebit（CES）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Whalebit 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Whalebit 價格預測

Whalebit（CES）代幣經濟

了解 Whalebit（CES）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CES 代幣的完整經濟學

如何購買Whalebit (CES)

正在尋找如何購買 Whalebit？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Whalebit。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CES 兌換為當地貨幣

1 Whalebit（CES）至 VND
47,024.905
1 Whalebit（CES）至 AUD
A$2.71624
1 Whalebit（CES）至 GBP
1.32238
1 Whalebit（CES）至 EUR
1.51895
1 Whalebit（CES）至 USD
$1.787
1 Whalebit（CES）至 MYR
RM7.5054
1 Whalebit（CES）至 TRY
74.89317
1 Whalebit（CES）至 JPY
¥271.624
1 Whalebit（CES）至 ARS
ARS$2,667.15111
1 Whalebit（CES）至 RUB
141.61975
1 Whalebit（CES）至 INR
157.64914
1 Whalebit（CES）至 IDR
Rp29,783.32142
1 Whalebit（CES）至 PHP
105.12921
1 Whalebit（CES）至 EGP
￡E.84.77528
1 Whalebit（CES）至 BRL
R$9.57832
1 Whalebit（CES）至 CAD
C$2.48393
1 Whalebit（CES）至 BDT
218.63945
1 Whalebit（CES）至 NGN
2,604.94564
1 Whalebit（CES）至 COP
$6,926.34052
1 Whalebit（CES）至 ZAR
R.30.7364
1 Whalebit（CES）至 UAH
75.03613
1 Whalebit（CES）至 TZS
T.Sh.4,412.33531
1 Whalebit（CES）至 VES
Bs378.844
1 Whalebit（CES）至 CLP
$1,677.993
1 Whalebit（CES）至 PKR
Rs505.50656
1 Whalebit（CES）至 KZT
960.74481
1 Whalebit（CES）至 THB
฿58.38129
1 Whalebit（CES）至 TWD
NT$54.82516
1 Whalebit（CES）至 AED
د.إ6.55829
1 Whalebit（CES）至 CHF
Fr1.41173
1 Whalebit（CES）至 HKD
HK$13.86712
1 Whalebit（CES）至 AMD
֏682.58039
1 Whalebit（CES）至 MAD
.د.م16.45827
1 Whalebit（CES）至 MXN
$32.86293
1 Whalebit（CES）至 SAR
ريال6.70125
1 Whalebit（CES）至 ETB
Br273.14295
1 Whalebit（CES）至 KES
KSh230.86253
1 Whalebit（CES）至 JOD
د.أ1.266983
1 Whalebit（CES）至 PLN
6.48681
1 Whalebit（CES）至 RON
лв7.79132
1 Whalebit（CES）至 SEK
kr16.72632
1 Whalebit（CES）至 BGN
лв3.00216
1 Whalebit（CES）至 HUF
Ft597.25114
1 Whalebit（CES）至 CZK
37.29469
1 Whalebit（CES）至 KWD
د.ك0.546822
1 Whalebit（CES）至 ILS
5.82562
1 Whalebit（CES）至 BOB
Bs12.31243
1 Whalebit（CES）至 AZN
3.0379
1 Whalebit（CES）至 TJS
SM16.63697
1 Whalebit（CES）至 GEL
4.84277
1 Whalebit（CES）至 AOA
Kz1,628.97559
1 Whalebit（CES）至 BHD
.د.ب0.673699
1 Whalebit（CES）至 BMD
$1.787
1 Whalebit（CES）至 DKK
kr11.45467
1 Whalebit（CES）至 HNL
L46.87301
1 Whalebit（CES）至 MUR
81.27276
1 Whalebit（CES）至 NAD
$30.95084
1 Whalebit（CES）至 NOK
kr17.85213
1 Whalebit（CES）至 NZD
$3.09151
1 Whalebit（CES）至 PAB
B/.1.787
1 Whalebit（CES）至 PGK
K7.61262
1 Whalebit（CES）至 QAR
ر.ق6.50468
1 Whalebit（CES）至 RSD
дин.179.82581
1 Whalebit（CES）至 UZS
soʻm21,530.11553
1 Whalebit（CES）至 ALL
L148.48183
1 Whalebit（CES）至 ANG
ƒ3.19873
1 Whalebit（CES）至 AWG
ƒ3.19873
1 Whalebit（CES）至 BBD
$3.574
1 Whalebit（CES）至 BAM
KM3.00216
1 Whalebit（CES）至 BIF
Fr5,255.567
1 Whalebit（CES）至 BND
$2.30523
1 Whalebit（CES）至 BSD
$1.787
1 Whalebit（CES）至 JMD
$286.13444
1 Whalebit（CES）至 KHR
7,176.69922
1 Whalebit（CES）至 KMF
Fr757.688
1 Whalebit（CES）至 LAK
38,847.82531
1 Whalebit（CES）至 LKR
රු541.83627
1 Whalebit（CES）至 MDL
L30.45048
1 Whalebit（CES）至 MGA
Ar8,049.5415
1 Whalebit（CES）至 MOP
P14.27813
1 Whalebit（CES）至 MVR
27.3411
1 Whalebit（CES）至 MWK
MK3,091.6887
1 Whalebit（CES）至 MZN
MT114.1893
1 Whalebit（CES）至 NPR
रु250.51953
1 Whalebit（CES）至 PYG
12,584.054
1 Whalebit（CES）至 RWF
Fr2,589.363
1 Whalebit（CES）至 SBD
$14.72488
1 Whalebit（CES）至 SCR
24.76782
1 Whalebit（CES）至 SRD
$70.99751
1 Whalebit（CES）至 SVC
$15.60051
1 Whalebit（CES）至 SZL
L30.95084
1 Whalebit（CES）至 TMT
m6.27237
1 Whalebit（CES）至 TND
د.ت5.243058
1 Whalebit（CES）至 TTD
$12.09799
1 Whalebit（CES）至 UGX
Sh6,204.464
1 Whalebit（CES）至 XAF
Fr1,006.081
1 Whalebit（CES）至 XCD
$4.8249
1 Whalebit（CES）至 XOF
Fr1,006.081
1 Whalebit（CES）至 XPF
Fr182.274
1 Whalebit（CES）至 BWP
P25.46475
1 Whalebit（CES）至 BZD
$3.574
1 Whalebit（CES）至 CVE
$169.42547
1 Whalebit（CES）至 DJF
Fr316.299
1 Whalebit（CES）至 DOP
$114.31439
1 Whalebit（CES）至 DZD
د.ج232.27426
1 Whalebit（CES）至 FJD
$4.09223
1 Whalebit（CES）至 GNF
Fr15,537.965
1 Whalebit（CES）至 GTQ
Q13.65268
1 Whalebit（CES）至 GYD
$373.28643
1 Whalebit（CES）至 ISK
kr218.014

Whalebit資源

要更深入地瞭解 Whalebit，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Whalebit網站
區塊查詢

人們還問：關於Whalebit的其他問題

Whalebit（CES）今日價格是多少？
CES 實時價格為 1.787 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CES 兌 USD 的價格是多少？
目前 CES 兌 USD 的價格為 $ 1.787。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Whalebit 的市值是多少？
CES 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CES 的流通供應量是多少？
CES 的流通供應量為 0.00 USD
CES 的歷史最高價（ATH）是多少？
CES 的歷史最高價是 11.68679398493145 USD
CES 的歷史最低價（ATL）是多少？
CES 的歷史最低價是 0.08422316231675472 USD
CES 的交易量是多少？
CES 的 24 小時實時交易量為 $ 181.58K USD
CES 今年會漲嗎？
CES 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CES 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:31:05 (UTC+8)

Whalebit（CES）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

