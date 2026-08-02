寶寶是什麼？

寶寶的總供應量為9億9995萬8307個代幣，並在Pump上進行了公平發行，確保所有參與者都能平等地獲得並參與其中。該項目的公平發行模式旨在從一開始就培育一個包容且去中心化的社群，讓用戶能夠加入並從其成長潛力中受益。

寶寶有何獨特之處？

該項目與多位有影響力的支持者建立了聯繫，並以伴侶代幣的獨特定位，為未來的增長和與專屬社群的互動開闢了新途徑。

寶寶接下來會怎麼發展？

隨著寶寶進入市場，它將有望沿襲類似迷因代幣的發展軌跡。

BaoBao 的當前價格是多少？

BaoBao（BAOBAO）的即時價格為 NT$ TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

BaoBao 在市場上的定位如何？

BaoBao 目前位居市場排名第 #7095，其市值達 NT$1404716.88680873280000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

BAOBAO 的流通供應量是多少？

BAOBAO 的流通供應量為 538203603.9069405 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

BaoBao 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，BaoBao 的交易價格在 NT$（24 小時低點）與 NT$（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

BaoBao 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

BaoBao 曾達到歷史最高價 NT$，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 BAOBAO 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 BaoBao 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 9.92% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Solana Ecosystem 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。