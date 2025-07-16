提幣錯誤消息提示及常見問題









區塊鏈的網絡地址通常指的是用於標識和定位區塊鏈網絡上的參與者或資產的地址。不同的區塊鏈網絡都有自己的地址命名規則和地址格式。





如以太坊網絡地址是以「0x」開頭和 40 個十六進制字符組成，而比特幣地址通常是以「1」開頭和 26 到 35 個字符組成，或者以「bc1」開頭和 41 到 62 個字符組成。









Memo 是一種在某些區塊鏈網絡中附加到交易中的文本字段或數據字段。它可以用於提供交易的附加信息或指令，並與特定的交易相關聯。













如果您在確認提現短信或者郵件前發現自己填寫了錯誤的 Memo 信息，您可以前往【提幣記錄】中點擊【取消】這筆提幣操作，然後用正確的地址重新發起提幣。





Web 端：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。

App 端：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。





如果您已經收到確認提現郵件或者短信後才發現自己填寫了錯誤的 Memo 信息，您可以複製提現操作的 TxID 前往接收資產的平臺進行諮詢幫忙找回資產。









當您在提幣過程中，填寫了與提幣網絡不相符的地址或其他字符，則會「出現提幣地址不符合規則」，或「地址與網絡不匹配，請檢查」的提示文案。您需要重新選擇提幣網絡，或者填寫提幣網絡對應的正確提幣地址。





如下圖所示，在 MEXC 進行 USDT 提現時，提幣地址使用了 ERC20 地址，而提幣網絡選擇了 TRX（TRC20），因此出現了「出現提幣地址不符合規則」的提示內容。













如果當前網絡繁忙發生擁堵，您的提幣操作會收到「網絡繁忙」的提示，您可以選擇其他網絡或者過一段時間後再進行提幣操作。





除了以上這些提幣錯誤消息提示外，提幣操作還會碰到以下常見問題：









如果您的提幣狀態顯示【處理中】，這是由於區塊鏈網路的性質以及可能存在的擁堵情況，轉賬可能會面臨一定的延遲，請您耐心等候即可。





如果您的提幣狀態顯示【已完成】，但是在一段時間後您仍未收到轉賬的資產，請您耐心等待，直至區塊鏈網路上的確認數達到入賬方要求。您也可以從 MEXC 複製 TxID 聯繫資產入賬方平臺客服，以便取得進一步幫助。





如果您的提幣記錄申請超過 6 小時仍未生成 TxID，請您立即聯繫 MEXC 在線客服，併附上該筆提幣申請的截圖。我們將協助處理您的請求。如下圖所示在 MEXC 平臺查找 TxID。













如果您在確認提現短信或者郵件之前發現提現地址寫錯，可以去【提幣記錄】中【取消】該筆提現，然後用正確的地址重新發起提現。





Web 端：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。

App 端：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。





如果您已經確認提現郵件或者短信，那系統將自動進入提幣序列，那該筆轉賬將無法中止。由於區塊鏈地址的匿名性，我們無法找到對方。如果您打到錯誤的地址，請通過其他方式尋找目標地址的所有者協商找回你的幣。



