1. 什麼是網絡地址？ 區塊鏈的網絡地址通常指的是用於標識和定位區塊鏈網絡上的參與者或資產的地址。不同的區塊鏈網絡都有自己的地址命名規則和地址格式。 如以太坊網絡地址是以「0x」開頭和 40 個十六進制字符組成，而比特幣地址通常是以「1」開頭和 26 到 35 個字符組成，或者以「bc1」開頭和 41 到 62 個字符組成。 2. 什麼是 Memo？ Memo 是一種在某些區塊鏈網絡中附加到交易中1. 什麼是網絡地址？ 區塊鏈的網絡地址通常指的是用於標識和定位區塊鏈網絡上的參與者或資產的地址。不同的區塊鏈網絡都有自己的地址命名規則和地址格式。 如以太坊網絡地址是以「0x」開頭和 40 個十六進制字符組成，而比特幣地址通常是以「1」開頭和 26 到 35 個字符組成，或者以「bc1」開頭和 41 到 62 個字符組成。 2. 什麼是 Memo？ Memo 是一種在某些區塊鏈網絡中附加到交易中
新手學院/新手指南/操作指南/提幣錯誤消息提示及常見問題

提幣錯誤消息提示及常見問題

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#基礎概念
Memecoin
MEME$0.001683+3.06%
Tagger
TAG$0.0005202-0.81%
RWAX
APP$0.000929+14.56%
波場
TRX$0.295+1.20%
Terrace
TRC$0.005245+16.50%

1. 什麼是網絡地址？


區塊鏈的網絡地址通常指的是用於標識和定位區塊鏈網絡上的參與者或資產的地址。不同的區塊鏈網絡都有自己的地址命名規則和地址格式。

如以太坊網絡地址是以「0x」開頭和 40 個十六進制字符組成，而比特幣地址通常是以「1」開頭和 26 到 35 個字符組成，或者以「bc1」開頭和 41 到 62 個字符組成。

2. 什麼是 Memo？


Memo 是一種在某些區塊鏈網絡中附加到交易中的文本字段或數據字段。它可以用於提供交易的附加信息或指令，並與特定的交易相關聯。

不同的區塊鏈網絡可能有不同的規定和限制，因此在使用 Memo 字段時應遵循相應的規則。在一些區塊鏈網絡中，Memo 字段通常是可選的。如果您想了解更多關於 Meme 的內容，您可以閱讀《什麼是Memo/Tag》。

3. 提幣填寫 Memo 地址錯誤怎麼辦？


如果您在確認提現短信或者郵件前發現自己填寫了錯誤的 Memo 信息，您可以前往【提幣記錄】中點擊【取消】這筆提幣操作，然後用正確的地址重新發起提幣。

  • Web 端：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。
  • App 端：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。

如果您已經收到確認提現郵件或者短信後才發現自己填寫了錯誤的 Memo 信息，您可以複製提現操作的 TxID 前往接收資產的平臺進行諮詢幫忙找回資產。

4. 為什麼會出現提幣地址不符合規則？（為什麼會出現地址與網絡不匹配，請檢查）


當您在提幣過程中，填寫了與提幣網絡不相符的地址或其他字符，則會「出現提幣地址不符合規則」，或「地址與網絡不匹配，請檢查」的提示文案。您需要重新選擇提幣網絡，或者填寫提幣網絡對應的正確提幣地址。

如下圖所示，在 MEXC 進行 USDT 提現時，提幣地址使用了 ERC20 地址，而提幣網絡選擇了 TRX（TRC20），因此出現了「出現提幣地址不符合規則」的提示內容。


5. 為什麼會出現網絡繁忙？


如果當前網絡繁忙發生擁堵，您的提幣操作會收到「網絡繁忙」的提示，您可以選擇其他網絡或者過一段時間後再進行提幣操作。

除了以上這些提幣錯誤消息提示外，提幣操作還會碰到以下常見問題：

6. 一直提幣未到賬怎麼辦？


如果您的提幣狀態顯示【處理中】，這是由於區塊鏈網路的性質以及可能存在的擁堵情況，轉賬可能會面臨一定的延遲，請您耐心等候即可。

如果您的提幣狀態顯示【已完成】，但是在一段時間後您仍未收到轉賬的資產，請您耐心等待，直至區塊鏈網路上的確認數達到入賬方要求。您也可以從 MEXC 複製 TxID 聯繫資產入賬方平臺客服，以便取得進一步幫助。

如果您的提幣記錄申請超過 6 小時仍未生成 TxID，請您立即聯繫 MEXC 在線客服，併附上該筆提幣申請的截圖。我們將協助處理您的請求。如下圖所示在 MEXC 平臺查找 TxID。


7. 提幣到錯誤地址怎麼辦？


如果您在確認提現短信或者郵件之前發現提現地址寫錯，可以去【提幣記錄】中【取消】該筆提現，然後用正確的地址重新發起提現。

  • Web 端：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。
  • App 端：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。

如果您已經確認提現郵件或者短信，那系統將自動進入提幣序列，那該筆轉賬將無法中止。由於區塊鏈地址的匿名性，我們無法找到對方。如果您打到錯誤的地址，請通過其他方式尋找目標地址的所有者協商找回你的幣。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金