波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力於為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基於區塊鏈的去中心化應用操作系統協 議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的相容性。