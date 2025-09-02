



加密市場中常見的交易方式主要分為現貨交易和合約交易。





現貨交易指的是通過在市場上買入或賣出數字貨幣，實現兩種不同加密貨幣之間的兌換並持有加密貨幣的行為。現貨交易的價格通常是實時市場價格，交易者可以在任何時候進行交易，並且沒有到期日。









本篇內容我們以 MX 為例，進行頁面詳情的展示和交易演示。由於交易頁面 App 端相對簡單，包含信息不如 Web 端豐富，因此頁面詳情展示我們以 Web 端為例來進行展示，App 端不做展示。









在 MEXC 平臺現貨交易頁面，分為盤口區域（委託訂單區域）、K 線區域、下單區域、交易对选择區域、成交區域以及狀態區域這六部分。













盤口區域展示的是當前現貨交易的幣種，交易市場上買賣雙方的掛單數量和金額，您也可以通過設置展示買賣雙方的累計數據。同時還可以根據小數點後位數的多少，篩選當前展示的訂單。

















您還可以通過【幣種資料】查看幣種的相關資料介紹，幫助您更全面了解要交易的代幣信息。

























在 MEXC 現貨交易頁面的右側，是交易对选择區域。這一區域通過自選、USDT、USDC等交易對類型，和不同板塊如主板區、創新區、考核區等共同組成兩級篩選，對 MEXC 平臺上的不同交易幣種進行了劃分。您可以通過不同層級篩選或者直接搜索的方式，找到您想要交易的交易幣對。

















這一區域展示了當前現貨交易幣種的最新成交數據，包括價格、數量和時間。





































打開並登錄 MEXC 官方網站，在首頁導航欄【現貨交易】中選擇【現貨交易】，前往現貨交易頁面。









在 MX 的現貨交易頁面，向下滑動頁面顯示出下單區域。我們以限價賣出 MX 為例進行展示。





我們以 3 USDT 的價格賣出 20 枚 MX 代幣，在【賣出價】中填寫賣出價格 3 USDT，在【賣出量】填寫要賣出的數量 20 MX，系統自動幫您計算出【成交額】，點擊【賣出MX】，完成限價賣出 MX 的下單。





下單完成後，您的訂單會出現在【當前委託】中，直到觸發完成交易或者您自己主動撤單，限價單才會結束。













打開並登錄 MEXC 官方 App，點擊右下方的 MX/USDT 交易對，您也可以在頂部搜索欄中搜索 MX 代幣現貨交易，前往 MX 交易的 K 線頁面。點擊【賣出】跳轉至下單頁面。





在下單頁面，選擇【賣出】類型，下單模式選擇【限價委託】，輸入賣出價格 3 USDT，賣出數量 20 MX，系統自動幫您計算出成交額，點擊【賣出MX】，完成限價賣出 MX 的下單。





下單完成後，您的訂單會出現在【當前委託】中，直到觸發完成交易或者您自己主動撤單，限價單才會結束。













歡迎您使用 MEXC 平臺開始您的第一筆現貨交易。除現貨交易外，MEXC 還提供合約交易以及豐富的交易活動，您可點擊相關文章推薦查看關於它們的具體交易方法和參與方式。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



