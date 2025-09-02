加密市場中常見的交易方式主要分為現貨交易和合約交易。 現貨交易指的是通過在市場上買入或賣出數字貨幣，實現兩種不同加密貨幣之間的兌換並持有加密貨幣的行為。現貨交易的價格通常是實時市場價格，交易者可以在任何時候進行交易，並且沒有到期日。 如何在MEXC進行現貨交易 本篇內容我們以 MX 為例，進行頁面詳情的展示和交易演示。由於交易頁面 App 端相對簡單，包含信息不如 Web 端豐富，因此頁面詳情展示加密市場中常見的交易方式主要分為現貨交易和合約交易。 現貨交易指的是通過在市場上買入或賣出數字貨幣，實現兩種不同加密貨幣之間的兌換並持有加密貨幣的行為。現貨交易的價格通常是實時市場價格，交易者可以在任何時候進行交易，並且沒有到期日。 如何在MEXC進行現貨交易 本篇內容我們以 MX 為例，進行頁面詳情的展示和交易演示。由於交易頁面 App 端相對簡單，包含信息不如 Web 端豐富，因此頁面詳情展示
加密市場中常見的交易方式主要分為現貨交易和合約交易。

現貨交易指的是通過在市場上買入或賣出數字貨幣，實現兩種不同加密貨幣之間的兌換並持有加密貨幣的行為。現貨交易的價格通常是實時市場價格，交易者可以在任何時候進行交易，並且沒有到期日。

如何在MEXC進行現貨交易


本篇內容我們以 MX 為例，進行頁面詳情的展示和交易演示。由於交易頁面 App 端相對簡單，包含信息不如 Web 端豐富，因此頁面詳情展示我們以 Web 端為例來進行展示，App 端不做展示。

1.認識交易頁面


在 MEXC 平臺現貨交易頁面，分為盤口區域（委託訂單區域）、K 線區域、下單區域、交易对选择區域、成交區域以及狀態區域這六部分。


1.1 盤口區域（委託訂單區域）


盤口區域展示的是當前現貨交易的幣種，交易市場上買賣雙方的掛單數量和金額，您也可以通過設置展示買賣雙方的累計數據。同時還可以根據小數點後位數的多少，篩選當前展示的訂單。


1.2 K線區域


K 線區域主要展示了當前現貨交易幣種的價格波動數據，您可以根據自己的使用習慣和需要，選擇不同的時間周期來進行展示。關於 K 線更多的設置，您可以閱讀《如何自定義設置 K 線圖顏色與技術指標》。

您還可以通過【幣種資料】查看幣種的相關資料介紹，幫助您更全面了解要交易的代幣信息。


1.3 下單區域


當您想要進行現貨下單交易時，您的操作都在下單區域完成。在 MEXC 平臺，目前現貨下單分成限價、市價、限價止盈止損、選擇性委託（OCO）四種模式。您可以通過閱讀《現貨下單的幾種類型》詳細了解不同的下單模式。


1.4 交易对选择區域


在 MEXC 現貨交易頁面的右側，是交易对选择區域。這一區域通過自選、USDT、USDC等交易對類型，和不同板塊如主板區、創新區、考核區等共同組成兩級篩選，對 MEXC 平臺上的不同交易幣種進行了劃分。您可以通過不同層級篩選或者直接搜索的方式，找到您想要交易的交易幣對。

除此之外，在這一板塊的數據展示上，您可以選擇漲跌幅排列展示，也可以切換成成交額排列展示。關於交易对选择區域您可以通過閱讀《MEXC現貨板塊介紹》進行了解。


1.5 成交區域


這一區域展示了當前現貨交易幣種的最新成交數據，包括價格、數量和時間。


1.6 狀態區域


MEXC 現貨交易頁面的最下方，將展示您當前以及過往的交易記錄，您可以通過當前委託、歷史委託、歷史成交、當前持倉查看對應的交易記錄。關於這一區域中涉及到的不同名詞解釋，您可以通過閱讀《現貨交易記錄中的概念解析》來學習。


如果您想對整個現貨交易頁面的布局、數值顯示樣式等進行調整，您可以通過閱讀《如何進行用戶偏好設置》掌握學習。

2.如何下單交易


我們以限價下單模式為例來進行現貨下單交易演示。如果您想了解其他現貨下單模式，您可以通過閱讀內容《現貨下單的幾種類型》。

2.1 Web 端


打開並登錄 MEXC 官方網站，在首頁導航欄【現貨交易】中選擇【現貨交易】，前往現貨交易頁面。


在 MX 的現貨交易頁面，向下滑動頁面顯示出下單區域。我們以限價賣出 MX 為例進行展示。

我們以 3 USDT 的價格賣出 20 枚 MX 代幣，在【賣出價】中填寫賣出價格 3 USDT，在【賣出量】填寫要賣出的數量 20 MX，系統自動幫您計算出【成交額】，點擊【賣出MX】，完成限價賣出 MX 的下單。

下單完成後，您的訂單會出現在【當前委託】中，直到觸發完成交易或者您自己主動撤單，限價單才會結束。


2.2 App 端


打開並登錄 MEXC 官方 App，點擊右下方的 MX/USDT 交易對，您也可以在頂部搜索欄中搜索 MX 代幣現貨交易，前往 MX 交易的 K 線頁面。點擊【賣出】跳轉至下單頁面。

在下單頁面，選擇【賣出】類型，下單模式選擇【限價委託】，輸入賣出價格 3 USDT，賣出數量 20 MX，系統自動幫您計算出成交額，點擊【賣出MX】，完成限價賣出 MX 的下單。

下單完成後，您的訂單會出現在【當前委託】中，直到觸發完成交易或者您自己主動撤單，限價單才會結束。


3.結束語


歡迎您使用 MEXC 平臺開始您的第一筆現貨交易。除現貨交易外，MEXC 還提供合約交易以及豐富的交易活動，您可點擊相關文章推薦查看關於它們的具體交易方法和參與方式。

