什麼是MEXC盤前交易

1. 什麼是盤前交易 盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。 2. 盤前交易有什麼優勢 MEXC 盤前交易
1. 什麼是盤前交易


盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。

2. 盤前交易有什麼優勢


MEXC 盤前交易為投資者在新代幣正式發行之前提供了把握市場先機的途徑。與新代幣開盤後的交易相比，投資者有機會以更優惠的條件獲取市場上熱門的代幣，從而獲得潛在的市場優勢。

3. 如何在 MEXC 進行盤前交易


在 MEXC 官網，點擊【現貨交易】下的【盤前交易】進入盤前交易頁面，在頁面中查看當前【可交易幣種】，點擊【交易】前往對應幣種盤前交易頁面。


3.1 作為買家


您可以在頁面點擊【創建訂單】，輸入您想要購買代幣的【價格】和【數量】，確認相關信息後，勾選相關用戶協議，點擊【買入】發布訂單即可。


或者您也可以在訂單簿列表中，查找選擇當前掛單市場中符合您需求的賣單，以賣家指定的價格【買入】代幣。


一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。

3.2 作為賣家


您可以在頁面點擊【創建訂單】，輸入您想要賣出代幣的【價格】和【數量】，確認相關信息後，勾選相關用戶協議，點擊【賣出】發布訂單即可。


或者您也可以在訂單簿列表中，查找選擇當前掛單市場中符合您需求的買單，按買家的報價【賣出】您的代幣。


一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。

3.3 如何交割


如果您是買方，在您的訂單已成交後只需等待交割日期到來，若賣方未違約，您會收到訂單對應數量的代幣；若賣方違約，您會收到來自賣方的補償款。

如果您是賣方，交割時間段內，請務必確保現貨帳戶中擁有足夠數量的代幣以便履行交付義務。請耐心等待交割時間到來，您的代幣將會安全轉移到買方帳戶，並順利完成交割過程。

目前 MEXC 盤前交易在 Web 端和 App 端均可進行操作，App 操作方式和 Web 端一致。

在 MEXC App 首頁，點擊【更多】-【功能】-【盤前交易】即可進入盤前交易頁面，在頁面中查看當前【可交易幣種】，點擊【交易】前往對應幣種盤前交易頁面並開始交易。


4. 盤前交易有哪些風險


對於買家來說，如果賣家未足額或按時交割代幣，買方將獲得相應補償款，但無法獲得對應數量的代幣。對於賣家來說，未按時全額交割代幣將會損失訂單的抵押金額。

另外盤前交易具有搶先交易的性質，因此代幣在正式上市前可能會出現較大的價格波動，因此用戶在交易代幣前，需要仔細全面考察交易代幣情況，再決定是否進行投資交易。

5. 盤前交易手續費率


在盤前交易中，無論您是買方還是賣方，都需要支付手續費，您可以在您要交易的幣種盤前交易頁面，查看到具體當前的交易手續費率。如下圖 MEMEFI 代幣所示費率。


目前 MEXC 平臺推出限時 0 手續費活動，更低費率幫助投資用戶節省交易成本，賺取更多收益。需要注意的是，即便是發生交割失敗情況，仍需要支付手續費。只有在掛單未成交或項目上市取消的情況下，MEXC 才會退還手續費。

如果您想了解更多關於盤前交易的常見問題，您可以閱讀《盤前交易 FAQ》進行了解。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 閃兌交易

什麼是 MEXC 閃兌交易

MEXC 閃兌交易是指一種在加密貨幣交易所中快速進行資產交換的方式，允許用戶在不同的加密貨幣之間進行即時兌換，而不需要通過傳統的訂單簿進行掛單和撮合。MEXC 閃兌交易的主要特點是交易速度快、操作簡單、無需等待市場匹配。1. MEXC 閃兌交易有哪些特點1.1 即時兌換。用戶只需要選擇想要交換的幣種和數量，系統會基於當前市場的匯率提供即時兌換。兌換幾乎是「立刻」完成的，幾秒鐘內就能完成轉換。1.2

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

