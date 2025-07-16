什麼是MEXC盤前交易









盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。









MEXC 盤前交易為投資者在新代幣正式發行之前提供了把握市場先機的途徑。與新代幣開盤後的交易相比，投資者有機會以更優惠的條件獲取市場上熱門的代幣，從而獲得潛在的市場優勢。









在 MEXC 官網，點擊【現貨交易】下的【盤前交易】進入盤前交易頁面，在頁面中查看當前【可交易幣種】，點擊【交易】前往對應幣種盤前交易頁面。













您可以在頁面點擊【創建訂單】，輸入您想要購買代幣的【價格】和【數量】，確認相關信息後，勾選相關用戶協議，點擊【買入】發布訂單即可。









或者您也可以在訂單簿列表中，查找選擇當前掛單市場中符合您需求的賣單，以賣家指定的價格【買入】代幣。









一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。









您可以在頁面點擊【創建訂單】，輸入您想要賣出代幣的【價格】和【數量】，確認相關信息後，勾選相關用戶協議，點擊【賣出】發布訂單即可。









或者您也可以在訂單簿列表中，查找選擇當前掛單市場中符合您需求的買單，按買家的報價【賣出】您的代幣。









一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。









如果您是買方，在您的訂單已成交後只需等待交割日期到來，若賣方未違約，您會收到訂單對應數量的代幣；若賣方違約，您會收到來自賣方的補償款。





如果您是賣方，交割時間段內，請務必確保現貨帳戶中擁有足夠數量的代幣以便履行交付義務。請耐心等待交割時間到來，您的代幣將會安全轉移到買方帳戶，並順利完成交割過程。





目前 MEXC 盤前交易在 Web 端和 App 端均可進行操作，App 操作方式和 Web 端一致。





在 MEXC App 首頁，點擊【更多】-【功能】-【盤前交易】即可進入盤前交易頁面，在頁面中查看當前【可交易幣種】，點擊【交易】前往對應幣種盤前交易頁面並開始交易。













對於買家來說，如果賣家未足額或按時交割代幣，買方將獲得相應補償款，但無法獲得對應數量的代幣。對於賣家來說，未按時全額交割代幣將會損失訂單的抵押金額。





另外盤前交易具有搶先交易的性質，因此代幣在正式上市前可能會出現較大的價格波動，因此用戶在交易代幣前，需要仔細全面考察交易代幣情況，再決定是否進行投資交易。









在盤前交易中，無論您是買方還是賣方，都需要支付手續費，您可以在您要交易的幣種盤前交易頁面，查看到具體當前的交易手續費率。如下圖 MEMEFI 代幣所示費率。









目前 MEXC 平臺推出限時 0 手續費活動，更低費率幫助投資用戶節省交易成本，賺取更多收益。需要注意的是，即便是發生交割失敗情況，仍需要支付手續費。只有在掛單未成交或項目上市取消的情況下，MEXC 才會退還手續費。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。