什麼是 MEXC 閃兌交易













1.1 即時兌換。用戶只需要選擇想要交換的幣種和數量，系統會基於當前市場的匯率提供即時兌換。兌換幾乎是「立刻」完成的，幾秒鐘內就能完成轉換。





1.2 無需掛單或撮合。與傳統的交易所方式不同，MEXC 閃兌不需要掛單在交易所的訂單簿上等待買家或賣家匹配。用戶只需要選擇交易對，系統自動為其匹配最佳的兌換路徑。





1.3 無交易手續費。用戶發起兌換時，只需系統確認交易報價後即可在用戶的現貨賬戶立即完成⾃動結算。整個過程不產⽣⼿續費。





1.4 無滑點風險。一些閃兌功能提供的兌換通常是以固定的匯率進行，避免了訂單簿交易中可能出現的滑點（價格偏差）。這意味着用戶可以準確預見他們能獲得的兌換結果。





1.5 簡化操作。用戶界面直觀簡單，只需選擇幣種、數量後即可一鍵兌換，無需進行複雜的交易配置。





1.6 支持多種資產。MEXC 閃兌功能支持多種主流的加密貨幣和穩定幣之間的轉換。









目前 MEXC 閃兌交易已正式上線，我們將通過 Web 端和 App 端進行操作演示。









步驟 1：打開並登錄 MEXC 打開並登錄 MEXC 官網 首頁，在頂部導航欄【現貨交易】中選擇【閃兌】。









步驟 2：選擇您要進行兌換的幣種和數量，我們以使用 USDT 兌換成 MX 為例進行演示。輸入 USDT 的數量，點擊【預覽兌換結果】。





註：您在輸入 USDT 或者 MX 的數量後，另一幣種代幣的數量會實時出現，可隨時切換。如果您兌換時餘額不足，會出現餘額不足提示和提醒充值的按鈕。









步驟 3：進入預覽頁面，此時匯率會有 8 秒的倒計時提示，此刻相當於鎖定報價單。點擊【兌換】。成功兌換後，您賬戶中的 USDT 會被扣除，MX 也同時到達現貨賬戶。





如果您在兌換過程中，由於代幣之間的匯率變化導致兌換失敗，您可以在頁面點擊【刷新報價】再次進行兌換。













步驟 1：在首頁點擊【更多】→【功能】→【閃兌】。





步驟 2：選擇您要進行兌換的幣種和數量，我們以使用 USDT 兌換成 MX 為例進行演示。輸入 USDT 的數量，點擊【預覽兌換結果】。





步驟 3：進入預覽頁面，此時匯率會有 8 秒的倒計時提示，此刻相當於鎖定報價單。點擊【兌換】。成功兌換後，您賬戶中的 USDT 會被扣除，MX 也同時入賬至現貨賬戶。





如果您在兌換過程中，由於代幣之間的匯率變化導致兌換失敗，您可以在頁面點擊【刷新報價】再次進行兌換。

















步驟 1：打開並登錄 MEXC 打開並登錄 MEXC 官網 首頁，在頂部導航欄【訂單】中選擇【閃兌訂單】。









步驟 2：您可以在閃兌歷史頁面，查看到近 30 天的閃兌訂單詳情。您也可以通過時間、幣種對訂單進行篩選，以便快速找到您要查看的閃兌訂單信息。













步驟 1：在閃兌功能頁面，點擊下方【閃兌訂單】即可查看到近 30 天的閃兌訂單詳情；





步驟 2：點擊【篩選】並通過時間、幣種對訂單進行篩選，以便快速找到您要查看的閃兌訂單信息。









目前 MEXC 平臺已支持大部分加密貨幣的閃兌交易，您可以在 Web 端的 現貨資產 頁面查看當前已經開通支持閃兌交易的幣種。MEXC 閃兌功能便捷靈活，無論您想將 USDT 兌換成 BTC、ETH 、MX 或其他加密貨幣，還是其他加密貨幣之間的相互兌換，您只需在幣種下拉欄中選擇對應的加密貨幣即可，系統將為您提供對應幣對的兌換匯率。



