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如何自定義設置 K 線圖顏色與技術指標

#初階
#K線指標
#新手入門
2023.08.22 MEXC
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在 MEXC 平臺，可以看到 K 線圖有基礎版、TradingView 兩個版本。我們以 MX 代幣舉例，說明如何自定義設置 K 線圖與技術指標。

1. 基礎版


在 K 線圖上方像蠟燭圖一樣的標誌中，點擊後可以看到關於 K 線蠟燭圖的設置。這裏您可以根據自己的喜好，將默認實心的 K 線圖調整成空心 K 線圖，或者是線條的形態。


在蠟燭圖圖標旁邊有一個 Fx 標誌的按鈕，它負責 K 線圖上指標的設置顯示。


指標分成主指標和副指標，主指標一般會顯示在 K 線圖上，副指標一般顯示在 K 線圖的下方區域。如我們勾選主指標 MA 和 副指標 MACD，顯示如下：

在 K 線圖上有黃、紫、綠三色的折現是 MA 指標。K 線圖下方分別是 VOL 和 MACD 兩個副指標的柱形圖。


指標 Fx 按鈕旁邊鉛筆一樣的圖標是畫線工具，點擊後畫線工具會出現在 K 線圖左側，用戶可以選擇工具自己來添加相應的線條走勢。


在畫線工具右邊像開關一樣的圖標，是顯示工具設置。點擊勾選相應的顯示指標即可顯示，勾選掉則取消顯示。

如下圖所示，我們勾選了最新價格線、K 線倒計時、深度圖三個顯示數據，在 K 線圖中的紅色虛線表示最新價格線，顯示 MX 代幣價格是 2.8047 USDT。價格下方的時間是 K 線倒計時，倒計時結束後會進入下一個蠟燭圖。價格上下方的紅色和綠色區域顯示了當前 MX 的交易深度。


2. TradingView


和基礎版一樣，蠟燭圖標誌對 K 線進行設置，Fx 標誌設置技術指標。

在 TradingView 版本下，技術指標更加豐富。


需要註意的是在 Fx 裏只能添加技術指標，如果您打算取消設置的技術指標，需要在 K 線圖上右鍵，選擇【移除技術指標】即可。

如圖 K 線圖中添加了 EMA 交叉的技術指標，即圖中的橙色和綠色兩條折線。右鍵選擇【移除技術指標】，可以移除 EMA 交叉指標在 K 線圖上的顯示。


在 Fx 標誌右側像儀表盤的標誌，是圖表設定的功能。在這裏您可以設置 K 線圖的顏色，K 線倒計時，最高價最低價，代幣名稱等具體內容在圖表上顯示。


在 TradingView 版本下，畫線工具一直在左側，您可以隨時按照自己的想法畫出行情走勢。

3. App 設置


相比網頁版本，App 上由於顯示尺寸大小的限製，設置區域集中在了一個按鈕下。在 K 線圖上方【更多】右側的設置按鈕，可以進行外觀設置、指標設置、懸浮窗設置和畫圖設置。

外觀設置包含 K 線類型、倒計時、皮膚、開盤價等外觀顯示設置。


指標設置除了在剛剛提到的設置裏設置外，K 線圖下方有一排指標按鈕可以進行快速設置。前四個指標 MA、EMA、BOLL、SAR 是主指標，後面的是副指標，副指標可以左右快速滑動。

如下圖所示，K 線圖上顯示了 MA 折現的主指標，K 線下方是 VOL 和 MACD 兩個副指標的柱形圖顯示。


畫圖設置可以由設置按鈕進入選擇畫圖，進入畫圖模式。

也可以選擇設置按鈕右邊的全屏按鈕，在全屏模式下的右下角有鉛筆圖表，點擊進入畫圖模式。




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