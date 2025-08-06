破局鏈上「黑暗森林」，MEXC DEX+ 建構從技術預防到製度性賠償閉環





釣魚詐欺 MEXC DEX+ 正是在此背景下應運而生。 相較於中心化交易所，去中心化交易所安全事故會更頻繁，例如駭客攻擊、合約漏洞、等事件。面對這片鏈上的「黑暗森林」，交易平台亟需突破安全困局，正是在此背景下應運而生。





作為 MEXC 推出的 CEX 與 DEX 混合產品，DEX+ 讓用戶直接在官方 App/Web 進行鏈上交易，上半年首發即整合 Solana、BNB Chain、Base、Tron 等生態的多個 DEX 深度流動性，支持數萬種代幣，後續計劃擴展更多鏈與平台。更重要的是， MEXC DEX+ 秉持著「技術+制度」雙重安全願景，致力於為用戶打造安全有保障的鏈上交易環境。





本文將圍繞 DEX 領域的主要安全風險，並闡述 MEXC DEX+ 的應對之策，展示其如何以技術防護結合製度保障，破局鏈上「黑暗森林」。













風險案例：智慧合約漏洞仍是 DEX 被攻擊的主要威脅，佔據高比例損失，導致資金被竊。例如 2025 年 Cetus DEX 遭遇駭客攻擊，據信是一次智慧合約程式碼漏洞利用，導致約 2.23 億美元的用戶資金被盜。





MEXC DEX+ 因應此類風險的措施：採用嚴謹的合約安全管理，MEXC DEX+ 與第三方安全機構 GoPlus 合作，對所有上線交易對進行安全檢測。在產品上線前也經過多輪內部稽核和測試，及時排除潛在漏洞。透過多層審查與即時監測，最大程度降低程式碼層面的安全隱患。









風險案例：流動性不足或流動性池遭惡意利用，可能引發極端滑點甚至交易無法執行，用戶面臨資產縮水風險。例如，2022 年一名交易者利用 Mango 市場深度不足的弱點，瘋狂拉高其價格後在平台借出大額資產，最終造成逾 1 億美元損失，Mango 協議被迫停擺。





MEXC DEX+ 應對此類風險的措施：整合了多家 DEX 的流動性來源，最大限度地匯聚深度，避免單一池子流動性不足的問題。用戶每筆交易都會自動在多個池子間擇優撮合，以確保獲得最優價格和最低滑點。MEXC DEX+ 對於異常流動性情況也有監測預案。如果某幣種的鏈上流動性突然消失（例如項目方撤池），平台會及時在交易介面提示用戶當前流動性枯竭、無法成交。









風險案例：DEX 的前端網頁或應用程式一旦被攻擊（如 DNS 劫持、前端程式碼注入），用戶可能會被引導至假冒介面，誤簽署惡意交易請求，導致資產被轉走。此前，Curve Finance 就遭遇 DNS 劫持事件。駭客成功篡改了 Curve 的網域解析，將用戶流量引向惡意網站，導致部分用戶在不知情情況下授權了駭客合約，被盜走了總計超過 57 萬美元的資產。





MEXC DEX+ 應對此類風險的措施：用戶使用 DEX+ 無需前往陌生的網站連結，而是在 MEXC 官方 App 或官網內直接造訪 DEX+ 介面。MEXC 本身俱備成熟的網站安全防護和釣魚偵測機制，配合 2FA 登入、防篡改憑證等手段，杜絕常見 DNS 劫持和假站詐騙。









貔貅幣 風險案例：加密市場存在人為操縱價格和惡意代幣詐騙兩大風險。例如在 Meme 幣市場市場有「」出現，幣價一度暴漲誘人接盤，但買家最終無法賣出，資產被牢牢鎖死。





MEXC DEX+ 應對此類風險的措施：一方面，DEX+ 上線前即與安全機構 GoPlus 合作，對代幣合約進行全面掃描。另一方面，平台引入先進的 AI 風控演算法監測異常交易，一旦發現疑似串通拉盤、刷量等操縱跡象，立即警報並可對涉事帳戶採取限制措施，必要時凍結資金。









風險案例：去中心化環境下，一旦發生私鑰遺失、外洩或保管不善，資產將不可逆地遺失。從早期用戶把助記詞截圖保存在雲端盤被駭客攻擊，到近年來各種「盲簽名」詐騙導致私鑰洩露，這類事件層出不窮。





MEXC DEX+ 應對此類風險的措施：DEX+ 以「託管私鑰」換取用戶資產安全的提升，由平台以機構級安全措施進行保護，避免了個人疏忽導致的洩露。





透過上述分析可以看到，MEXC DEX+ 在安全策略上實現了「技術預防+制度保障」的雙重閉環：一方面，以智慧風控和安全工具主動抵禦各類鏈上威脅，另一方面，以儲備金兜底意外損失，真正做到讓用戶交易無後顧之憂。然而，鏈上世界的固有風險依然存在。我們可透過以下方式，主動降低風險，在鏈上「黑暗森林」裡保護自己的資金安全。













鏈上轉帳中最常見的風險之一是位址輸入錯誤，無論是手動輸入錯誤或因複製貼上時剪貼簿被惡意劫持，均可能導致不可逆的資產損失。 MEXC DEX+ 引入了從主站現貨帳戶到 DEX+ 帳戶的一鍵式劃轉功能，無需用戶手動輸入外部地址，消除了地址錯誤或惡意劫持的潛在威脅，尤其適用於跨鏈操作，大幅降低了轉帳錯誤風險。對於大額轉帳，平台也會觸發多重安全驗證（如身分確認或驗證碼），進一步保障資金安全。





操作步驟：

1）選擇充值網路：目前支援 Solana、BNB Chain、Tron 和 Base，未來將擴展至更多熱門生態。

2）選擇轉帳代幣：支援 USDT、SOL、BNB、TRX 和 ETH 等主流幣種。

3）輸入充值數量：依需求輸入轉帳金額。













MEXC DEX+ 將帳戶無縫整合於平台生態，透過託管模式提供了機構級安全保護，免除了用戶管理私鑰的複雜性與遺失風險。在此基礎上，我們也可以透過以下主動措施，為自己的帳戶加固安全防線：





1）使用強密碼並定期更新：避免使用簡單密碼，建議每 3-6 個月更換一次以增強安全性。

2）啟用 2FA：啟動雙重身分驗證，防範未經授權登入。

3）設定防釣魚驗證碼：在「安全中心 - 進階安全設定 - 防釣魚碼」頁面設定防釣魚驗證碼。設定完成後，所有來自 MEXC 的官方郵件都將包含此碼，任何不含此碼的郵件均為詐騙。

4）定期檢查設備管理：在「安全中心 - 設備和活動 - 設備管理」頁面確認僅授權設備存取，排除異常登入。

5）緊急應對：一旦察覺任何異常，立即使用「凍結帳號」功能凍結帳戶，第一時間鎖定資產，阻止損失擴大，並立即聯絡官方客服。









對於活躍交易者，定期複盤是確保安全與獲利的重要措施。使用 MEXC DEX+ 的「我的持股」與「歷史委託」功能，能夠即時監測持倉與歷史交易。 主要可從以下幾個方面進行複盤：





1）交易是否如預期執行？

檢查成交價格、時間、訂單類型是否準確。特別是在市場劇烈波動時，請查看市價單的滑點是否過高。如果答案為「是」，請考慮在未來多使用限價單來精確控製成本。





2）是否存在未授權活動？

檢查持倉中是否有未知代幣，或資產數量出現無法解釋的減少。這是帳戶是否被入侵的最直接訊號。





3）交易模式是否有風險？

高滑點風險 ：是否頻繁在低流動性代幣上使用市價單？

策略風險 ：是否存在「追高殺跌」等情緒化交易模式？

工具利用：是否善用了停盈/停損等進階訂單來執行交易紀律？





MEXC DEX+ 提供限價單、快速買賣、高級限價單和停盈/停損訂單，並結合 K 線圖和深度圖幫助用戶評估市場趨勢與流動性。透過複盤訂單執行、授權活動、交易模式，可辨識帳戶安全與高風險模式與習慣，提升交易決策的專業性。









MEXC DEX+ 聚合了多個 DEX 的流動性，是價值發現的前緣陣地。然而，其中也包括了許多極早期或未經審計的代幣。在交易前，需主動進行項目研究和風險評估。





2.4.1 透過市場核心指標進行初步風險評估





我們可透過兩個最直觀的市場指標——流動性深度與持幣地址數量，對代幣的健康狀況和潛在風險進行快速甄別。





1）高流動性 & 多持幣地址：健康狀態

這通常意味著代幣擁有良好的市場深度和廣泛的社區共識，交易滑點較低，不易被單一個人或實體操控價格，是相對健康的訊號。





2）高流動性 & 少持幣地址：警惕巨鯨控盤風險

雖然流動性充裕，但籌碼高度集中在少數地址。這可能意味著項目方或巨鯨掌握絕對控制權，存在潛在的拋售壓力和價格操縱風險。需高度警惕此類代幣。





3）低流動性 & 多持幣地址：潛在的「有價無市」

這可能是社區熱度虛高的訊號，需持謹慎態度。低流動性意味著即便是小額交易也可能引發劇烈的價格波動，並且在需要賣出時可能無人接盤。





4）低流動性 & 少持幣地址：明確規避

這是最高風險的組合，市場既缺乏深度也缺乏社區熱度，極易受到操控且退出困難。在絕大多數情況下，用戶可直接規避此類代幣。





2.4.2 利用 DEX+ 安全指標進一步查看合約風險





在完成初步的市場資料分析後，可透過 DEX+ 平台整合的 Goplus 第三方安全檢測與審計工具，進一步查看代幣合約安全性，避開項目方作惡，這點在匿名項目中尤其重要。









1）不可凍結：檢查合約是否允許項目方凍結用戶資產或暫停代幣轉帳。如果存在此類功能，項目方可能隨時限制你的代幣使用或轉移。





2）不可增發：檢查合約是否允許項目方增發代幣。除非項目有明確的、用於生態獎勵的通膨模型，否則一個不受限制的增發功能，就等於給了項目方無限稀釋所有持幣人資產的權力，隨時可能由於項目方隨意增發代幣導致幣價崩潰。





3）流動性鎖定：檢查項目方在 DEX 中建立的流動性池是否被鎖定在特定的時間或永久鎖定。如果流動性未鎖定，項目方可以隨時撤走資金池，導致代幣流動性瞬間歸零，代幣變得一文不值。





4）Top 10 持倉: 檢查前 10 大持幣地址的代幣集中度。如果代幣高度集中，少數大戶可能透過操控市場導致價格劇烈波動。





在確認了以上四個基本安全項後，我們也可以在「安全檢查」中進一步檢查代幣風險性。例如：





1）合約驗證：指代幣的智慧合約原始碼是否在區塊鏈瀏覽器上開源，並與鏈上運行的程式碼一致。未經開源驗證的合約如同一個「黑箱」，其內部邏輯無法被審查，蘊含著極高的未知風險。





2）合約丟棄：指項目方是否已放棄合約的管理員權限。如果所有權未放棄，表示項目方隨時可以單方面修改合約規則，例如無限增發代幣、暫停交易、修改稅率或將特定地址拉入黑名單，這對代幣價值與用戶資產所有權造成極大的威脅。





3）蜜罐：偵測代幣是否存在「只能買入，不能賣出」的惡意限制。如果檢測結果顯示「非蜜罐」，則表示買賣功能正常開放。





4）可修改個人稅： 檢查合約所有者是否可以隨時調整買入或賣出稅率。

這是一個較隱密的陷阱。項目方可能在初期用低稅率吸引用戶，等資金池變大後，突然將賣出稅提高到 90% 以上，讓賣出變得毫無意義。





5）黑名單：檢查項目方是否可以將特定位址「封鎖」，使其無法交易。

如果是，這意味著持幣人的資產隨時可能被凍結。項目方可以利用此功能來阻止早期投資者獲利了結，或在出現負面消息時禁止拋售。





結合以上信息，我們可以更全面地評估項目的潛在風險，從而判斷一個代幣是否值得購買。









《The Hacken 2025 半年 Web3 安全報告》 鏈上安全問題始終是加密領域中揮之不去的痛點。根據 Hacken 最新發布的，2025 年上半年加密領域資產竊盜總額已突破 31 億美元，超過去年全年 28.5 億美元的損失紀錄。其中，由於營運和安全缺陷，DeFi 和 CeFi 平台今年損失超過 18.3 億美元、釣魚及社會工程攻擊損失 6 億美元、智慧合約漏洞損失 2.63 億美元，這幾大損失成為主要損失來源。





面對加密產業頻傳的安全威脅，MEXC DEX+ 的安全保護並非停留在單點防禦，而是建構了一個從合約代碼到保證金、從技術預防到製度性賠償的完整閉環。





在技術預防層面，DEX+ 建構了堅實的主動防線。其核心合約通過了 Hacken 等頂級安全審計機構的嚴格審查，從源頭確保了程式碼邏輯的嚴密與可靠，消除了最大的潛在攻擊面。在此基礎上，平台透過冷熱錢包分離、多重加密技術及即時風控系統，形成了一套動態的、多維度的威脅感知與攔截矩陣，力求防範於未然。





除了技術防禦，DEX+ 也建立了製度性的風險緩衝機制。平台設立了高達 1 億美元的用戶保護基金，專門用於應對重大安全事件，包括平台系統漏洞、大規模駭客攻擊等情況，確保用戶在極端情況下獲得快速、充分的經濟補償。目前，基金錢包地址已上鏈並公開，用戶可透過區塊鏈瀏覽器即時查驗餘額與交易記錄。





MEXC DEX+ 透過先進的技術防線和鏈上可查的賠付基金，打造了一個從技術到資金、從預防到善後的全面安全閉環，讓用戶在一個安全、可靠的環境裡挖掘與捕獲鏈上價值。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







