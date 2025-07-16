



加密貨幣交易新興項目和幣種層出不窮，由於潛在的高收益特點，對投資者來說同時隱藏着巨大風險。「貔貅幣」這一說法，主要是投資者用來調侃那些只進不出、無法提現或流動性極差的加密貨幣的形象化稱呼。在這個快速變化的市場中，了解「貔貅幣」的特徵和風險，成為每個投資者的必修課。









貔貅幣（Honeypot Token）通常被用來形容那些具有「只進不出」特性的加密貨幣或項目。它通常有以下幾種情況：

無法提現：項目限制用戶提幣，導致資金被困。

流動性差：市場交易深度不足，買入容易但賣出困難，難以變現。

騙局項目：某些不良項目故意設計機制，吸納資金後限制用戶自由交易或提取。









2.1 仿盤：仿盤項目會複製知名項目的名稱、logo、創建相同名稱的代幣合約。當您沒有仔細檢查合約地址時，可能會買到貔貅代幣。





2.2 誘導投資：通常投資用戶在社群等渠道，受到騙子推廣等手段被誘導購買貔貅代幣。





2.3 賭博心態：一些投資者明知項目不可靠，也會抱着「快進快出」的賭博心態投資貔貅項目。









3.1 貔貅盤創建者可以開啟或關閉代幣的交易功能，投資者買的時候可交易，代幣價格拉高後，投資者賣的時候不可交易。





3.2 貔貅盤創建者設置可變稅率，為代幣銷售設置了高昂的銷售稅率。投資者想要賣出會被收取高額稅費。





3.3 貔貅盤創建者將購買代幣的投資者地址加入黑名單，使得投資者無法賣出代幣。





3.4 貔貅盤創建者通過智能合約篡改投資者代幣餘額，盡在合約內部記錄，而投資者在瀏覽器上看到的是正常餘額，實際上投資者無法出售超出合約記錄的代幣。





3.5 貔貅盤創建者設置賣出門檻，門檻遠高於投資者持有代幣數量，從而無法賣出代幣。









4.1 重點核實項目背景信息，搜索代幣時優先使用合約地址而非代幣名稱，以避免陷入仿盤陷阱。





4.2 提高警惕，警惕社區好友宣傳，警惕高回報宣傳，高收益意味着高風險。





4.3 在區塊鏈瀏覽器（如 SolScan、BscScan 等）檢查項目代幣是否經過審計和驗證。













在 DEX+ 頁面，您可以通過複製代幣的合約地址進行搜索交易。在交易頁面，您可以通過代幣合約地址、安全檢測、審計信息、持幣地址、流通數據等多維度校對代幣，避免購買到貔貅代幣。













免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。