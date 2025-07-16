



雙重驗證（2FA）是一種安全措施，要求用戶提供兩種以上不同類型的驗證，這樣即使密碼被盜或泄露，賬戶也更難以被未經授權的人訪問。這種方法大大提高了用戶賬戶的安全性。





常見的雙重驗證包含手機短信驗證碼、動態驗證碼（如谷歌驗證）、生物信息識別（如面部指紋解鎖）等。MEXC 平臺在賬號登錄、充提轉賬等方面都採用了雙重驗證，用於保障用戶的資產安全。



