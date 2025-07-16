1. 什麼是雙重驗證（2FA） 雙重驗證（2FA）是一種安全措施，要求用戶提供兩種以上不同類型的驗證，這樣即使密碼被盜或泄露，賬戶也更難以被未經授權的人訪問。這種方法大大提高了用戶賬戶的安全性。 常見的雙重驗證包含手機短信驗證碼、動態驗證碼（如谷歌驗證）、生物信息識別（如面部指紋解鎖）等。MEXC 平臺在賬號登錄、充提轉賬等方面都採用了雙重驗證，用於保障用戶的資產安全。 本文將詳細為大家介紹關於谷1. 什麼是雙重驗證（2FA） 雙重驗證（2FA）是一種安全措施，要求用戶提供兩種以上不同類型的驗證，這樣即使密碼被盜或泄露，賬戶也更難以被未經授權的人訪問。這種方法大大提高了用戶賬戶的安全性。 常見的雙重驗證包含手機短信驗證碼、動態驗證碼（如谷歌驗證）、生物信息識別（如面部指紋解鎖）等。MEXC 平臺在賬號登錄、充提轉賬等方面都採用了雙重驗證，用於保障用戶的資產安全。 本文將詳細為大家介紹關於谷
綁定谷歌驗證碼

雙重驗證（2FA）是一種安全措施，要求用戶提供兩種以上不同類型的驗證，這樣即使密碼被盜或泄露，賬戶也更難以被未經授權的人訪問。這種方法大大提高了用戶賬戶的安全性。

常見的雙重驗證包含手機短信驗證碼、動態驗證碼（如谷歌驗證）、生物信息識別（如面部指紋解鎖）等。MEXC 平臺在賬號登錄、充提轉賬等方面都採用了雙重驗證，用於保障用戶的資產安全。

本文將詳細為大家介紹關於谷歌驗證器的綁定使用教程。

2. 什麼是谷歌驗證器


谷歌驗證器是一款動態口令工具，工作原理類似短信動態驗證，綁定後每 30 秒生成一個動態驗證碼。在手機離網狀態下，依舊可以使用。

3. 為什麼需要綁定


開啟谷歌身份驗證後，在 MEXC 進行登錄、交易、提現等安全性會大大提升，有效降低因為被駭客竊取賬戶密碼，就造成資金損失的可能性。

4. 下載谷歌驗證器


IOS 用戶使用海外 ID 登錄 App Store ，搜索【谷歌驗證】或【Google Authenticator】進行下載。
安卓使用者登錄 Google 應用商店，搜索【谷歌驗證】獲取下載。

5. 如何綁定谷歌驗證器


第一步：登錄您的賬號，在右上角個人頭像頁面下，選擇【安全中心】。



第二步：點擊綁定 Google 身份驗證器。


第三步：如果您已經下載安裝完成谷歌驗證器，直接點擊【下一步】。如果您還沒有安裝，可以掃描頁面上的二維碼進行下載安裝。

IOS 用戶可點擊 App Store 演示視頻了解具體操作，安卓用戶可點擊 Google Play 演示視頻了解具體操作。



第四步，手機打開谷歌驗證器，掃描二維碼或複製密鑰輸入，將您的密鑰添加至谷歌驗證器。


同時記得將密鑰備份到安全的位置。密鑰用於手機更換或遺失時找回谷歌驗證器，綁定前請務必將上述密鑰備份保存。


第五步，點擊【立即獲取】，在綁定郵箱中查找到接收到的驗證碼並填寫，在谷歌驗證器中複製谷歌驗證碼並填寫，完成後點擊【提交】，完成谷歌驗證器的綁定。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


