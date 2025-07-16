在加密貨幣交易市場中，網絡釣魚攻擊是一種常見的欺詐手段，攻擊者通過偽裝成合法的加密貨幣平臺或客服提供虛假務，誘騙用戶提供敏感信息，如登錄憑據、私鑰或財務信息。 1. 網絡釣魚攻擊類型 偽造網站：創建與合法交易所或錢包極為相似的網站，誘導用戶輸入信息。 虛假電子郵件：發送看似來自官方機構的郵件，要求用戶點擊鏈接並輸入個人數據。 社交媒體騙局：在社交平臺上冒充可信的交易平臺或個人，誘騙用戶泄露信息。 在加密貨幣交易市場中，網絡釣魚攻擊是一種常見的欺詐手段，攻擊者通過偽裝成合法的加密貨幣平臺或客服提供虛假務，誘騙用戶提供敏感信息，如登錄憑據、私鑰或財務信息。 1. 網絡釣魚攻擊類型 偽造網站：創建與合法交易所或錢包極為相似的網站，誘導用戶輸入信息。 虛假電子郵件：發送看似來自官方機構的郵件，要求用戶點擊鏈接並輸入個人數據。 社交媒體騙局：在社交平臺上冒充可信的交易平臺或個人，誘騙用戶泄露信息。
新手學院/區塊鏈百科/安全知識/什麼是網絡釣魚攻擊？

什麼是網絡釣魚攻擊？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#新手入門

在加密貨幣交易市場中，網絡釣魚攻擊是一種常見的欺詐手段，攻擊者通過偽裝成合法的加密貨幣平臺或客服提供虛假務，誘騙用戶提供敏感信息，如登錄憑據、私鑰或財務信息。

1. 網絡釣魚攻擊類型


偽造網站：創建與合法交易所或錢包極為相似的網站，誘導用戶輸入信息。
虛假電子郵件：發送看似來自官方機構的郵件，要求用戶點擊鏈接並輸入個人數據。
社交媒體騙局：在社交平臺上冒充可信的交易平臺或個人，誘騙用戶泄露信息。

2. 網絡釣魚攻擊工作原理


偽裝身份：攻擊者偽裝成可信賴的實體，如交易所、項目方、知名 KOL 等。
創建誘餌：通過偽造網站、電子郵件、短信等方式創建誘餌，誘使用戶點擊鏈接或下載附件。
誘導操作：誘導用戶輸入敏感信息，如賬號密碼、私鑰等信息。
竊取數據：收集用戶輸入的信息，用於非法活動，如盜取賬戶或資金。
利用信息：攻擊者使用竊取的信息進行身份盜竊、轉移資金或從事其他惡意活動。

3. 網絡釣魚攻擊影響


財務損失：攻擊者盜取用戶資金，直接導致經濟損失。

身份盜竊：攻擊者獲取個人信息後，可能會進行身份欺詐。例如盜取項目或名人社交賬號後發布惡意鏈接，誘騙粉絲點擊，造成更多人受害。

數據泄露：敏感信息被曝光，可能導致長期安全隱患。如攻擊者可能監視被盜賬號，待其資產增多後再進行盜竊。

聲譽損害：平臺或個人的信任度可能下降，尤其對交易平臺影響嚴重，會削弱用戶的信任和安全感。MEXC 自上線以來無重大安全事故發生，為用戶提供了安全穩定的交易環境。

4. 如何預防網絡釣魚攻擊


仔細檢查網址：仔細辨別域名，確保訪問的網站是官方網址，避免點擊可疑鏈接。

賬戶開啟雙重驗證：提高個人資產賬戶安全等級，避免造成資產損失。

警惕可疑郵件：對要求提供個人信息、中獎提現等郵件保持警惕，不隨意點擊附件或鏈接。

使用安全軟件：安裝並定期更新防病毒和防惡意軟件工具，保持設備軟件是最新版本。

定期更改密碼：使用強密碼並定期更新，避免多平臺重複使用一套密碼。

教育和培訓：提高對網絡釣魚手段的識別能力，防患於未然。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金