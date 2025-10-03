MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

在競爭激烈的加密貨幣交易市場中，選擇一個不僅提供穩定、高效交易體驗，還能持續不斷地爲用戶提供額外福利的平台至關重要。MEXC 交易所深諳此道，爲廣大新老合約交易用戶設計了豐富多彩的活動矩陣。這些活動貫穿交易的始終，無論您是初次嘗試合約的新手，還是經驗豐富的高頻交易者，都能在其中找到適合自己的福利。參與這些活動，意味着您的每一次交易不僅有機會帶來盈利，還能累積額外的合約體驗金、手續費減免和巨額獎池瓜在競爭激烈的加密貨幣交易市場中，選擇一個不僅提供穩定、高效交易體驗，還能持續不斷地爲用戶提供額外福利的平台至關重要。MEXC 交易所深諳此道，爲廣大新老合約交易用戶設計了豐富多彩的活動矩陣。這些活動貫穿交易的始終，無論您是初次嘗試合約的新手，還是經驗豐富的高頻交易者，都能在其中找到適合自己的福利。參與這些活動，意味着您的每一次交易不僅有機會帶來盈利，還能累積額外的合約體驗金、手續費減免和巨額獎池瓜
在競爭激烈的加密貨幣交易市場中，選擇一個不僅提供穩定、高效交易體驗，還能持續不斷地爲用戶提供額外福利的平台至關重要。MEXC 交易所深諳此道，爲廣大新老合約交易用戶設計了豐富多彩的活動矩陣。這些活動貫穿交易的始終，無論您是初次嘗試合約的新手，還是經驗豐富的高頻交易者，都能在其中找到適合自己的福利。參與這些活動，意味着您的每一次交易不僅有機會帶來盈利，還能累積額外的合約體驗金、手續費減免和巨額獎池瓜分資格。本文將爲您全面介紹 MEXC 當前正在進行的各大合約活動，助您在交易的同時，輕鬆獲取更多額外收益。

您可以在 MEXC 官網首頁【活動】-【合約活動】導航欄中查看到這些活動。


1. 領 $10,000 活動


領 10,000 USDT 合約體驗金活動分爲新手專享進階任務兩部分。新手專享任務門檻低，獎勵更容易獲得。進階任務需要累計完成一定交易額度後領取獎勵。


2. 零費率狂歡節


零費率狂歡節是 MEXC 平台推出的 0 費用交易百大熱幣活動，參與此活動無需報名，用戶在交易符合條件的幣對時，將享有 0% 的 Maker 和 Taker 費率。

注意：
1）活動期間，其他優惠活動的交易手續費折扣不適用於上述幣對。
2）活動期間，上述合約幣對的交易量將不計入其他合約相關活動，如領 $10,000、合約 M-Day、Super X-Game、合約風雲榜、Futures Hotspot 等。


3. M-Day 合約專場


M-Day 是 MEXC 特色合約活動，交易 U 本位或幣本位合約的用戶可參與抽獎並有機會贏取合約體驗金獎勵。合約體驗金可作爲保證金，產生的盈利可提現。

滿足 45,000 USDT 交易量即可獲得 1 個寶箱，交易量越多寶箱越多，挖到鑽石概率越高。關於 M-Day 的詳細參與步驟，您可以閱讀參考如何參與 M-Day


4. Futures Hotspot

Futures Hotspot 是用戶參與合約新幣和熱門幣的活動。點選【一鍵報名】，在活動限定期間內容，參與對應代幣合約交易即可有機會贏取豐厚獎勵。


5. 合約風雲榜


MEXC 合約風雲榜是用戶在活動期間，根據每日盈利額排名，前 200 名用戶參與瓜分獎池(當天合約交易額>200,000 USDT)，盈利額榜單前 200 名用戶還可瓜分交易額獎池，每天發獎。合約風雲榜分爲日、週、月三個時間週期緯度，用戶無需報名，交易任意合約即視爲參與活動，入選前 200 便可獲得獎勵。


6. 超級X-Game


Super X-Game 是 MEXC 推出的固定合約活動，完成 ≥ 21 倍槓桿合約交易即可自動報名。在全新升級的 Super X-Game 活動中，您完成不同交易額度，便可以獲得不同的交易獎勵。此外，Super X-Game 根據有效參與人數設定獎池，有效人數越多獎池越大，獎池的瓜分根據交易額排名決定！具體活動規則，請參考詳情頁


特別提醒：上述活動規則可能會發生變化，請您以最新活動頁面規則爲準，活動解釋權歸 MEXC 所有。

7. 結語


MEXC 合約活動生態系統爲交易者提供了貫穿整個交易旅程的價值疊加機會。從新手的第一次嘗試，到高手的每一次博弈，總有相應的活動能爲您帶來額外的福利。在開始您的交易前，花些時間瞭解這些活動規則，將它們融入您的交易計劃中，無疑能讓您的收益最大化。

推薦閱讀：

為什麼選擇 MEXC 合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。
合約交易作業指南（App 端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

