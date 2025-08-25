如何參與M-Day?









M-Day 是 MEXC 特色合約活動。參與 M-Day 您可以免費獲得寶箱，挖宝获取合約體驗金奖励，滿足 45,000 USDT 交易量即可獲得 1 個寶箱，交易量越多寶箱越多，掘到鑽石機率越高。









參與 M-Day 對您有諸多益處：

掘到鑽石和黄金的用戶可以獲得大量合約體驗金獎勵。

合約體驗金可作為保證金，產生的盈利可以提現。

未掘到鑽石的用戶可以從獨立獎池中按其持有的寶箱數比例瓜分代幣。













打開 MEXC 官網 並登入，在導航欄【活動】中點擊【M-Day 合約專場】進入 M-Day 活動頁面。









在 M-Day 頁面向下捲動，您可以看到不同日期的活動狀態。找到正在進行中的 M-Day 活動日期並點擊，即可看到活動報名按鈕，點擊【立即登記】。









報名成功後會彈出【報名成功】提示。









登記成功後，若您在活動時間內繼續交易，且交易條件符合寶箱數量規則時，系統會自動增加您的寶箱數，無需再次登記。





到公布中獎時間後，您可以回到 M-Day 頁面查看您的中籤情況，獎勵會在結算時間段內發放。









1）登入 MEXC App，在首頁點擊【M-Day】。

2）在 M-Day 頁面向下捲動，您可以看到不同日期的活動狀態。找到正在進行中的 M-Day 活動日期並點擊，即可看到活動報名按鈕，點擊【立即登記】。

3）報名成功後會彈出【報名成功】提示。

4）登記成功後，若您在活動時間內繼續交易，且交易條件符合寶箱數量規則時，系統會自動增加您的寶箱數，無需再次登記。









到公布中獎時間後，您可以回到 M-Day 頁面查看您的中籤情況，獎勵會在結算時間段內發放。





M-Day 作為 MEXC 獨特活動，將長期為合約交易用戶發放福利，歡迎您參與體驗。







