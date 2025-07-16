如何進行用戶偏好設置





MEXC 平臺為用戶提供了標準通用的交易界面，和相對完善的通知功能，但是這依然無法滿足所有用戶的使用偏好。因此 MEXC 平臺在設置中，為用戶保留了一些個性化設置的功能。





在 MEXC 官方網站，點擊右上角【個人頭像】標誌，選擇【設置】進入到個性化的設置頁面。













和傳統金融 K 線紅漲綠跌相反，加密貨幣通常是綠漲紅跌。如果您更習慣於傳統金融的表達方式，您可以在【交易】下的【漲跌色】進行設置。作為日韓地區的加密用戶，可以選擇紅漲藍跌，更符合當地的交易習慣。









在 MEXC 平臺的現貨交易頁面，通常由 K 線圖、訂單盤口、下單區、代幣搜索區域這四部分組成。MEXC 平臺默認使用標準版排列方式。您可以在【交易頁面布局】中根據自己的排列喜好，選擇【標準版】、【寬屏版】或者【豎版】三種窗口模式之一。





交易頁面盤口默認顯示價格、數量和金額三個信息，在【盤口展示】中，您可以切換成展示價格、累計數量和累計金額的展示。





如下圖所示，左邊是默認的【數量、金額】盤口展示，右側是【累積數量/累計金額】展示。兩種不同的展示方式，展示出當前和歷史累計數據結果。









對於交易頁面上的代幣搜索區域，您可以在【幣種列表信息顯示】中設置，選擇顯示【漲跌幅】或者【成交額】。下圖左側顯示漲跌幅數據，右側顯示成交額數據。









您經常會看到，有些加密貨幣由於單價很低，所以在顯示價格時數值有很多0。為了顯示方便，MEXC 數值展示格式分為標準格式和縮進格式。





我們以 SHIB 為例，下圖展示了在K線頁面，縮進格式的展示樣式。









除此之外，您還可以根據自己所在的區域，設置當地的時間和使用的貨幣，方便您的日常交易。





您在手機上也可以進行設置。點擊 App 左上角【個人頭像】，點擊【設置】進入設置頁面。進行漲跌色、計價方式、價格變動起始時間、K 線開盤價、數值展示格式等設置。

















您可以根據自己的語言喜好，設置接收到的短信、郵件、App推送消息、站內信這些內容的語言。





【通知語言】的設置，和您使用 MEXC 官網或者 App 語言的設置不衝突。為了保證通知能夠正常觸達到您，MEXC App 在後臺運行期間，請您保持網絡暢通，避免錯過信息。





對於一些重要的信息或消息提醒，MEXC 平臺有一個站內信的功能。如果您想要使用這個功能可以點擊【站內信】右側的開關按鈕打開。





站內信通知僅在 MEXC 平臺內部接收信息通知，並不涉及如 App 彈窗信息之類外部推送。





關於通知設置，目前只能在 Web 網頁端進行設置，暫不支持在 App 上進行設置。



