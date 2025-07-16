如何管理 MEXC 賬戶在多設備登陸





保護個人的資產安全，除了盡可能少暴露自己的錢包外，個人平臺賬號的保護也需要得到重視。您可能在多個不同設備登錄過 MEXC 賬戶，有些設備甚至可能不屬於自己，而是租借或者是別人的設備。





為了保護您的 MEXC 賬戶和資金安全，MEXC 為您提供了賬號多設備登錄管理功能。













登錄 MEXC 官網，在官網首頁右上角的【個人頭像】中選擇【安全中心】









滑動屏幕至最下方，在【裝置和活動】中，對賬號在多設備登錄進行管理。









點擊【賬戶活動】的【查看】按鈕，您可以看到您的個人賬戶，在最近 30 天內使用過哪些設備、IP 地址登錄等信息。









如果您發現有些設備和地址不屬於您，您需要注意自己的賬戶是否安全。





返回上一頁，點擊【裝置管理】，您可以對那些不是自己設備，卻登錄過您個人賬號的設備，進行【移除】處理。





如果您近期有更換手機，對於不再使用的舊手機，我們也建議您進行移除，以免造成個人賬戶洩漏。













點擊 App 首頁點擊左上角【個人頭像】，在【安全中心】中選擇【裝置管理】









在裝置管理中，您可以對那些不是自己設備，卻登錄過您個人賬號的設備，進行【移除】處理。













MEXC 除了為用戶提供管理個人賬戶多設備登錄的功能，為了進一步保障用戶個人賬戶安全，自身也設置了相應的保護機制。





在 Web 端，您的賬戶在線時間會維持 24 小時，超過時間後，您需要再次登錄才可以訪問個人賬戶的信息。防止您使用了非個人常用電腦登錄賬戶後忘記退出賬號，降低賬戶洩漏的風險。





在 App 端，在同一時間內，您的個人賬戶只能登錄一臺手機設備。如果有其他手機設備登錄您的賬戶，您當前登錄賬戶將被擠掉。













您也可以選擇凍結賬號，聯系 MEXC 客服團隊尋求幫助。





保護您個人賬戶的安全，就是保護您個人資產的安全。MEXC 平台為您提供了多種措施來保證賬戶安全，同時您在日常使用中，也需要對自己賬戶安全負責，不泄露自己的賬號密碼給他人，不對外借用自己的賬號，這樣才能有效保障您自己的資產安全。



