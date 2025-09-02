如何下載 MEXC App





















如果您未能掃碼成功，您可以點擊二維碼下方的【更多下載選項】，跳轉至下載頁面，選擇安卓 MEXC App 安裝包進行下載並安裝。









安卓端在安裝過程中，可能會有風險攔截的窗口彈出。如果您確認是經 MEXC 官方網站或者諮詢客服後獲取的官方下載鏈接，當出現攔截彈窗時，點擊【仍要安裝】。













打開手機上的谷歌商店，並在搜索欄中搜索並找到 MEXC App，點擊【安裝】。安裝完成後，即可正常使用。

















打開手機上的蘋果 App Store，在搜索欄中搜索並找到 MEXC App，點擊【安裝】。安裝完成後，即可正常使用。









如果您所在的地區不支持 App 下載，那麼無法搜索出相應結果，建議您更換其他國家 Apple ID 進行嘗試。





您還可以使用 MEXC 網頁版本，您可以在電腦瀏覽器或手機上進行訪問，官網地址如下：













免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。