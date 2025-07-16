如何查看 zkSync Era 網絡的充值進度









zkSync 是 Matter Labs 團隊推出的 Layer2 擴容方案，通過採用基於零知識證明的 Rollup 提升以太坊網絡的可拓展性。





目前 zkSync 正在運行的有兩條鏈，分別是 zkSync Lite 和 zkSync Era。zkSync Lite 於 2020 年 6 月 15 日在以太坊主網上啟動，實現了約 300 TPS 的交易吞吐量，但不兼容 EVM。zkSync Era 於 2023 年 3 月 24 號啟動，兼容智能合約功能同時 TPS 達到 20000+。通常來說，我們提到 zkSync 網絡一般都是指 zkSync Era。













執行延遲是 zkSync Era 特有的機制，指的是提交到 L1 的每個 L2 塊在執行和最終完成之前都有一個時間鎖定。最初的延遲時間為 24 小時，隨著系統的成熟，延遲時間會逐漸減少，直到被完全取消。延遲執行不僅會影響標準的 zkSync ETH 和 ERC20 跨鏈橋，還會影響由不同團隊構建的任何自定義跨鏈橋。





由於執行延遲機制的原因，您在 MEXC 平臺使用 zkSync Era 網絡充值過程中，您會收到如【充值需要 23 小時驗證入賬】的彈窗提醒。













為了整個系統網絡安全，執行延遲機制可以確保 zkSync 團隊有足夠時間在區塊成為最終交易前驗證包含在區塊中的交易，防止被黑客利用漏洞攻擊的情況下快速解決問題。即使黑客發現了 zkSync 網絡的一個嚴重錯誤，並且還成功破壞了運行 zkSync 的服務器，zkSync 團隊也有足夠的時間來檢測漏洞、進行調查和通過治理凍結協議。













本文僅展示充值進度和狀態的查詢，我們以充值 ZK 代幣為例。





打開 zkSync Era 官網瀏覽器（ https://explorer.zksync.io/ ），將您發出提幣的地址複製到搜索框中，點擊搜索【🔍】，進入到提幣地址的詳情頁面。









在提幣地址頁面向下滑動，您可以看到有關這個地址的所有交易操作。





根據時間先後排序也就是第一個，是我們剛剛發起充值的交易操作，點擊對應的交易哈希（TRANSACTION HASH），進入這筆交易的詳情頁面。









在交易哈希的詳情頁面中，您可以看到自己這筆充值的狀態（Status）為 zkSync Era 網絡已經處理完成（Processed），以太坊網絡等待發送（Sending）。





除了發送（Sending）的動作外，您的充值操作還需要經過驗證（Validating）和執行（Executing）這兩個步驟才會到賬。正如我們前面提到的，由於執行延遲機制，提交到 L1 的每個 L2 塊在執行和最終完成之前都有一段時間的鎖定期。





在交易哈希的詳情頁面中，通過核對代幣轉移（Tokens Transferred）記錄，您可以看到您的提幣地址，充值地址以及代幣數量是否正確。









當您的充值成功後，在對應交易哈希的詳情頁面中，您可以看到自己這筆充值的狀態（Status）變成 zkSync Era 網絡已經處理完成（Processed），以太坊網絡已經執行完成（Executed）。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。