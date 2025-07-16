1. 什麼是 zkSync zkSync 是 Matter Labs 團隊推出的 Layer2 擴容方案，通過採用基於零知識證明的 Rollup 提升以太坊網絡的可拓展性。 目前 zkSync 正在運行的有兩條鏈，分別是 zkSync Lite 和 zkSync Era。zkSync Lite 於 2020 年 6 月 15 日在以太坊主網上啟動，實現了約 300 TPS 的交易吞吐量，但不兼容 1. 什麼是 zkSync zkSync 是 Matter Labs 團隊推出的 Layer2 擴容方案，通過採用基於零知識證明的 Rollup 提升以太坊網絡的可拓展性。 目前 zkSync 正在運行的有兩條鏈，分別是 zkSync Lite 和 zkSync Era。zkSync Lite 於 2020 年 6 月 15 日在以太坊主網上啟動，實現了約 300 TPS 的交易吞吐量，但不兼容
新手學院/新手指南/操作指南/如何查看 zk...絡的充值進度

如何查看 zkSync Era 網絡的充值進度

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#Layer2
ERA
ERA$0.259+0.19%
Solayer
LAYER$0.2477-1.66%
ZKsync
ZK$0.05843+0.25%
以太幣
ETH$3,526.12+0.44%
RWAX
APP$0.0009125+15.71%

1. 什麼是 zkSync


zkSync 是 Matter Labs 團隊推出的 Layer2 擴容方案，通過採用基於零知識證明的 Rollup 提升以太坊網絡的可拓展性。

目前 zkSync 正在運行的有兩條鏈，分別是 zkSync Lite 和 zkSync Era。zkSync Lite 於 2020 年 6 月 15 日在以太坊主網上啟動，實現了約 300 TPS 的交易吞吐量，但不兼容 EVM。zkSync Era 於 2023 年 3 月 24 號啟動，兼容智能合約功能同時 TPS 達到 20000+。通常來說，我們提到 zkSync 網絡一般都是指 zkSync Era。

如果您對於二層網絡等內容感興趣，您可以閱讀《一個例子讀懂以太坊Layer2》《萬眾期待的ZK Rollup是什麼》等內容來學習了解。

2. 什麼是執行延遲（Execution Delay）


執行延遲是 zkSync Era 特有的機制，指的是提交到 L1 的每個 L2 塊在執行和最終完成之前都有一個時間鎖定。最初的延遲時間為 24 小時，隨著系統的成熟，延遲時間會逐漸減少，直到被完全取消。延遲執行不僅會影響標準的 zkSync ETH 和 ERC20 跨鏈橋，還會影響由不同團隊構建的任何自定義跨鏈橋。

由於執行延遲機制的原因，您在 MEXC 平臺使用 zkSync Era 網絡充值過程中，您會收到如【充值需要 23 小時驗證入賬】的彈窗提醒。


2.1 執行延遲的優點


為了整個系統網絡安全，執行延遲機制可以確保 zkSync 團隊有足夠時間在區塊成為最終交易前驗證包含在區塊中的交易，防止被黑客利用漏洞攻擊的情況下快速解決問題。即使黑客發現了 zkSync 網絡的一個嚴重錯誤，並且還成功破壞了運行 zkSync 的服務器，zkSync 團隊也有足夠的時間來檢測漏洞、進行調查和通過治理凍結協議。

3. 如何查看 zkSync Era 網絡的充值進度


如果您想了解如何將加密貨幣充值到 MEXC 平臺，您可以閱讀《如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（Web）》和《如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（App）》。

本文僅展示充值進度和狀態的查詢，我們以充值 ZK 代幣為例。

打開 zkSync Era 官網瀏覽器（https://explorer.zksync.io/），將您發出提幣的地址複製到搜索框中，點擊搜索【🔍】，進入到提幣地址的詳情頁面。


在提幣地址頁面向下滑動，您可以看到有關這個地址的所有交易操作。

根據時間先後排序也就是第一個，是我們剛剛發起充值的交易操作，點擊對應的交易哈希（TRANSACTION HASH），進入這筆交易的詳情頁面。


在交易哈希的詳情頁面中，您可以看到自己這筆充值的狀態（Status）為 zkSync Era 網絡已經處理完成（Processed），以太坊網絡等待發送（Sending）。

除了發送（Sending）的動作外，您的充值操作還需要經過驗證（Validating）和執行（Executing）這兩個步驟才會到賬。正如我們前面提到的，由於執行延遲機制，提交到 L1 的每個 L2 塊在執行和最終完成之前都有一段時間的鎖定期。

在交易哈希的詳情頁面中，通過核對代幣轉移（Tokens Transferred）記錄，您可以看到您的提幣地址，充值地址以及代幣數量是否正確。


當您的充值成功後，在對應交易哈希的詳情頁面中，您可以看到自己這筆充值的狀態（Status）變成 zkSync Era 網絡已經處理完成（Processed），以太坊網絡已經執行完成（Executed）。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是閃電網絡

什麽是閃電網絡

1. 什麽是閃電網絡（Lightning Network）閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。2. 為什麽需要閃電網絡2.1 提升交易速度比特幣自身網

一個例子讀懂以太坊Layer2

一個例子讀懂以太坊Layer2

什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。1. 區塊鏈層級結構一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。Layer0：構建區塊鏈的底層架構。Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。Layer2：Layer1的擴展解決方案。Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。我們用一條街道道

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；

合約爆倉相關常見問題專題匯總

合約爆倉相關常見問題專題匯總

1. 什麼是強平？強平，即強制平倉，或稱為爆倉，是指當平台自動關閉用戶的倉位時發生的情況。在 MEXC 平台上，保證金率是衡量用戶倉位風險情況，是用戶資產風險的指標。當保證金率達到或超過 100% 時，系統將強制平倉用戶的倉位。建議用戶密切關注其保證金率的變化，以避免被強平。2. 什麼觸發了 MEXC 的強平？MEXC 採用合理價格作為強平的觸發標準。當合理價格達到強平價格時，強平機制將被觸發。採

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金